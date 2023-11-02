التنمية المحلية: خط ساخن وأرقام تليفون للإبلاغ عن حالات التعديات على الأراضي الزراعية والبناء المخالف



أعلن وزير التنمية المحلية هشام آمنة، تخصيص أرقام تليفون لغرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة0220544041 - 0220544052، بالإضافة إلى رقم الخط الساخن (15330) الخاص بمبادرة "صوتك مسموع" لتلقي بلاغات وشكاوى المواطنين الخاصة بالتعديات على الأراضي الزراعية والبناء المخالف، على أن يتم البدء في تلقي الشكاوى من اليوم.

وقال الوزير - في بيان اليوم الخميس - إن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بهذا الملف، وهناك إجراءات صارمة تم اتخاذها لمنع انتشار هذه الظاهرة في ظل ما ترصده منظومة المتغيرات المكانية التي تم تفعيلها في جميع المحافظات بالتعاون مع إدارة المساحة العسكرية، وهناك متابعة مستمرة من القيادة السياسية لجهود الأجهزة التنفيذية بجميع المحافظات، لاستغلال الأراضي المستردة في إقامة المشروعات التنموية التي تتماشى مع خطة التنمية التي تنفذها الدولة.



وأكد آمنة استمرار حملات الإزالة خلال الفترة المقبلة، لإزالة جميع هذه التعديات واسترداد الأراضي المملوكة للدولة بكل قوة وحسم، موجها القائمين علي مبادرة " صوتك مسموع " التابعة للوزارة بفتح جميع قنوات التواصل الخاصة بالمبادرة لتلقي كافة الشكاوى المتعلقة بالتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وهي عن طريق رقم “الواتس آب” (01150606783) والصفحة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" (www.facebook.com/sotakmasmwo)" والبريد الإلكتروني [email protected]، وذلك تيسيرًا على المواطنين وضمان سرعة وصول شكواهم بسهولة والتفاعل والتواصل مع المسئولين بالمحافظات لحلها بأسرع وقت بما يساهم في الحافظ على هيبة الدولة وحقوق الأجيال القادمة.



كما طالب وزير التنمية المحلية من المحافظين بالتنسيق المستمر بين كافة الأجهزة التنفيذية ومديريات الأمن وقوات إنفاذ القانون بعدم التهاون في استرداد حق الدولة والتصدي لأي شكل من التعديات، والمرور على الأراضي المستردة لعدم السماح بعودة التعديات مرة أخرى، مع العمل على سرعة إزالة أية تعديات في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، مشيرا إلى ضرورة تقديم تقارير دورية حول جهود الوحدات المحلية في تنفيذ الحملات المكثفة لإزالة التعديات، وذلك لعرضها علي رئيس مجلس الوزراء لعرض النتائج التي يتم تحقيقها في هذا الشأن.

وأضاف أنه تم - أمس الأربعاء - إزالة 965 حالة تعدي بالبناء علي الأراضي الزراعية علي مساحة 63 فدانا، كما تم إزالة 118 حالة بناء مخالف بالمحافظات على مساحة 25 ألف متر، كما تم تحرير 614 محضرا للمخالفين والمتعدين وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.

وشدد آمنة على أن الدولة لن تسمح بأي تعديات جديدة على الرقعة الزراعية وسيتم تطبيق القانون بكل حسم علي المخالفين وإزالة كافة التعديات والبناء المخالف الذي تم رصده مؤخرا.

محاسبة أي مسئول أو موظف بالأجهزة التنفيذية



وأشار وزير التنمية المحلية إلى أنه سيتم محاسبة أي مسئول أو موظف بالأجهزة التنفيذية للمحافظات والأحياء والمراكز والمدن والوحدات المحلية يتقاعس عن أداء واجبه ودوره فيما يخص ملف مواجهة التعديات ومخالفات البناء أو عدم الإبلاغ عن المخالفات أو يسمح بتوصيل المرافق لهذه العقارات.

ووجه وزير التنمية المحلية المحافظين بوضع هذا الملف علي رأس أولويات العمل اليومي وضرورة المتابعة لأي تعديات أو مخالفات تم رصدها حتي يتم إزالتها تمامًا بالتنسيق الكامل بين كافة الجهات واتخاذ ما يلزم من إجراءات لإيقاف ظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية التي تهدد مستقبل الأجيال القادمة.

كما وجه غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة بالمتابعة علي مدار اليوم مع غرف العمليات بالمحافظات لمتابعة معدلات وجهود إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضى وأملاك الدولة ومخالفات البناء، بالإضافة إلى متابعة مبادرة " صوتك مسموع " لأي بلاغات أو شكاوى من المواطنين عن وجود مخالفات واتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع المحافظات وإدارة الأزمات حتي يتم الإزالة.

