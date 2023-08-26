السبت 26 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تنفيذ 5 دورات تدريبية بمركز "التنمية المحلية" يستفيد منها 157 متدربا

وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية

يواصل مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة تنفيذ خطته التدريبية لعام 2023-2024 للأسبوع الثالث على التوالي، حيث ينفذ المركز الأسبوع الجاري بداية من يوم الإثنين المقبل، دورتين جديدتين تنفذان لأول مرة وهي دورة المراكز التكنولوجية في تعظيم الموارد المحلية ويتم تنفيذها بالتعاون مع برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر.

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ويستفيد منها 45 متدربا من العاملين بالمراكز التكنولوجية ودورة تنمية مهارات القيادات في مجال أساسيات التحول الرقمي ويتم تنفيذها بالتعاون مع وزارة الاتصالات ويستفيد منها 28 متدرباً من رؤساء المراكز والمدن والأحياء ونوابهم.

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التنمية المحلية تمضي قدما في بناء إدارة محلية رقمية

وأكد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، أن الوزارة تمضي قدماً في توجهها الاستراتيجي نحو بناء إدارة محلية رقمية، مستخدمة ذراعها التدريبي بسقارة لتعزيز خطتها بالإرتقاء بمستوى العاملين خاصة بالمراكز التكنولوجية في المحافظات وتدريبهم نحو التحول الرقمي، وكيفية التعامل مع إتاحة خدمات إلكترونية متعددة، فضلاً عن تطوير التكنولوجيا في إيجاد حلول للقضايا والتحديات التي تواجه المجتمع، إيماناً منها باعتبار التقنيات الحديثة بوابة للازدهار الاقتصادي.

وقال وزير التنمية المحلية إن دورة المراكز التكنولوجية في تعظيم الموارد المحلية جاءت تماشياً مع توجهات الدولة نحو تشجيع الاستثمار والاتجاه نحو التحول الرقمى، مشيراً إلى برنامج التنمية المحلية ركز على تطوير الخدمات الإجرائية المحلية الموجهة للمستثمرين والمواطنين من خلال تبسيط وتوحيد الإجراءات وتطوير المراكز التكنولوجية بكافة مراكز وأحياء المحافظة وربطها معاً وتدريب الكوادر البشرية المسئولة عن المراكز التكنولوجية وتشكيل لجان دائمة لتحسين الخدمات الإجرائية، مؤكدا أهمية المراكز التكنولوجية فى تغيير النظرة السلبية عن المحليات من خلال نظام موحد ومركزى ومميكن مرتبط بالإدارات المختلفة، ويتيح الإدارة اللامركزية لجميع مراكز الوحدات المحلية، عبر نظام (الشباك الواحد).

برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر وزارة الاتصالات دورة المراكز التكنولوجية ف مهارات القيادات رؤساء المراكز والمدن والأحياء

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