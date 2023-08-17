برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر يمول مشروعات مياه الشرب بسوهاج

أكد اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج أنه فى إطار تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحى المقدمة للمواطنين تم تخصيص مبلغ 153.6 مليون جنيه لتنفيذ مشروعات مياه شرب وصرف صحى بتمويل من برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر خلال العام المالى 2023/2024 منها مبلغ 107.7 مليون جنيه من وزارة التخطيط ومبلغ 45.9 مليون جنيه من قرض البنك الدولى.

وأشار المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج أنه جارى تنفيذ مشروعات مياه شرب وصرف صحى من تمويل وزارة التخطيط يشمل إحلال وتجديد خطوط مياه الشرب بمركز المراغة وإحلال وتجديد شبكات مياه الشرب ومد خدمة الصرف الصحى للمناطق المحرومة بمركز اخميم واحلال وتجديد شبكات مياه الشرب بقرية الكوامل وقرية بندار الكرمانية واستكمال تنفيذ خطوط الصرف الصحى بقرية المحامدة البحرية وقرية الكوامل، هذا بالإضافة الى إحلال وتجديد خطوط مياه الشرب والصرف الصحى بشارع ترعة باجا الشرقى والغربى والنبوى المهندس وتفرعاتهم وإحلال وتجديد شبكات المياه بمنطق الحويتى وغرب الكوبرى وخلف الجوازات واحلال وتجديد شبكات الصرف الصحى بمنطقة العمرى وحى راشد ومنطقة العارف وتوصيل الصرف الصحى للدير الأبيض.

وأوضح المهندس ابو ضيف محمد احمد جبر رئيس وحدة مشروعات التنمية المحلية أنه جارى تنفيذ مشروعات مياه شرب وصرف صحى من تمويل قرض البنك الدولى بمد خدمة الصرف الصحى للمناطق المحرومة بمركز جهينة وإنشاء المزرعة الخشبية بجوار المنطقة الصناعية بغرب طهطا وتدعيم محطة مياه طهطا السطحية وتوصيل الصرف الصحى للمجازر.

فيما أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج عن قطع المياه عن قريتى كوم الصايدة ومزاتا بمركز جرجا اليوم الأربعاء الموافق 16 أغسطس 2023 فى تمام الساعة الحادية عشرة وخمسة واربعون دقيقة مساءً وحتى الرابعة من صباح الخميس الموافق 18 من نفس الشهر ولمدة ٤ ساعات صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وأضاف أنه يتم خلال تلك الفترة القيام بأعمال الإحلال والتجديد لتنفيذ قطعية على خط قطر 10 بوصة بلاستيك وتركيب محبس 10 بوصة ضمن أعمال المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى حياة كريمة.

واوضح حسن محمود مدير الخط الساخن ان الشركة تتلقى شكاوى المواطنين من خلال الخط الساخن 125 من اى تليفون ارضى او محمول والرقم 01207125125 من خلال خدمة الواتس اب او من خلال تطبيق الهاتف المحمول (HCWW 125) أو ارسال الشكوى على موقع الشــركة الالكترونى www.scww.com.eg وانه يتم خلال تلك الفترة الدفع بسيارات مياه نقية مجانا لتلبية احتياجات المواطنين حين الحاجة إلى ذلك.