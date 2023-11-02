ارتباك وإحراج وتغيير لهجة الخطاب.. يهودية تحرج بايدن أمام العالم بسبب غزة

تسببت سيدة يهودية في إحراج وارتباك الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال الخطاب الذي ألقاه أمس الأربعاء، وشهد بعض التراجع عن السياسة الأمريكية الداعمة بشكل مطلق لإسرائيل والرافضة لأي مقترح للهدنة، وقالت السيدة: "أوقف إطلاق النار في غزة وأطلق سراح المحتجزين".

ارتباك وإحراج لبايدن أمام العالم

وأفادت صحيفة "الجارديان" البريطانية، بأن بايدن قال أيضًا إنه يجب أن يكون هناك وقفة للقتال في غزة لتمكين إطلاق سراح المحتجزين، في حين قالت حماس إن ما يقرب من 200 شخص قتلوا في يومين من الغارات الجوية الإسرائيلية على مخيم جباليا للاجئين في القطاع.

وكان الرئيس الأمريكي يتحدث في حفل لجمع التبرعات في مينيابوليس مساء أمس الأربعاء عندما صرخت امرأة يهودية: "السيد الرئيس، إذا كنت تهتم بالشعب اليهودي، كحاخام، فأنا بحاجة إلى الدعوة إلى وقف إطلاق النار".

وأضافت الصحيفة أن بعد صرخات السيدة، ردد بايدن مرتبكًا قائلاً: "اعتقد أننا بحاجة إلى وقفة.. والتوقف يعني إعطاء الوقت لإخراج السجناء"، وحاول مسؤولو البيت الأبيض توضيح الأمر في وقت لاحق مؤكدين أن بايدن كان يشير إلى إطلاق سراح المحتجزين لدى حماس.

وكان البيت الأبيض قد دعا في السابق إلى "هدنة إنسانية" للسماح بإيصال المساعدات إلى غزة أو تنفيذ عمليات الإجلاء، لكنه يرفض حتى الآن مناقشة وقف إطلاق النار، معتقدًا أنه سيكون في مصلحة حماس، حيث تُعدّ الهدنة الإنسانية أقل رسمية ولفترة قصيرة.

تغيير لهجة الخطاب الأمريكي

وأوضحت الصحيفة البريطانية، أن هذا الخطاب كان بمثابة تغيير للهجة الأمريكية وخروج بايدن وكبار مساعديه في البيت الأبيض عن المسار الذي اتبعوه من البداية بالدعم الكامل لإسرائيل وحق الدفاع عن نفسها، وأنهم لن يمليوا على الإسرائيليين كيفية تنفيذ عملياتهم العسكرية ردًا على عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر وقالت وزارة الصحة في غزة إن الهجمات الانتقامية الإسرائيلية أدت إلى مقتل 8796 فلسطينيا، من بينهم 3648 طفلا.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي لغزة، إن الغارات الجديدة على مخيم جباليا، أكبر مخيم للاجئين في غزة، يوم الأربعاء أدت إلى ارتفاع عدد القتلى في المخيم إلى 195 شخصا، فيما لا يزال 120 آخرون في عداد المفقودين تحت الأنقاض، وقال المكتب إن ما لا يقل عن 777 آخرين أصيبوا.

وقالت حماس إن سبعة رهائن – من بينهم ثلاثة من حاملي جوازات السفر الأجنبية – قتلوا في هجوم يوم الثلاثاء، ويوم الأربعاء، قال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إن الغارة الجوية الإسرائيلية على مخيم جباليا يمكن أن ترقى إلى جريمة حرب.