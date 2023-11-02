الخميس 02 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

حلمي زكي لـ"الشاهد": كنت جزءًا من خطة خداع أكتوبر بعد اختياري للعُمرة

العقيد حلمي زكي
العقيد حلمي زكي

كشف العقيد حلمي زكي، أحد أبطال حرب أكتوبر عن الموقف الذي جمعه بالمشير محمد حسين طنطاوي في 7 أكتوبر 1973.

وقال حلمي، خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي محمد الباز عبر extra news: "كان في هذه الأثناء المقدم محمد حسين طنطاوي قائد للكتيبة 16 وعندما كان يساعدونني في الإخلاء جهة الغرب، كان لا بد أن اخترق جوار الكتيبة 16 مشاة وعندما علم حرس الكتيبة بذلك وأبلغوا المشير طنطاوي طلب منهم أن يحضروني لمكتبه الأول وذهبت وأخذني بالحضن، وقال لي:"كنت عايز تعدي من الكتيبة من غير ما أشوفك وأحييك"، ودار حديث بيني وبينه لمدة دقيقتين.

وعن الشعارات التي يحتفظ بها، تابع "هذا بادج عظماء اللواء 16 مشاة وهذا اللواء ذاخر بالقادة العظام وعلي رأسهم المشير حسين طنطاوي والفريق أول صدقي صبحي واللواء محمد علي بلال وهذا الرجل كان قائد للواء 16 مشاة في فترة من الفترات وأيضًا محمد عزت السيد وكلهم قادة عظام وكنت جزءا من خطة خداع حرب أكتوبر بعد اختياري لأداء عمرة رمضان 1973، وفي 25 أبريل 1982 توجهت لمطار ألماظة مع المجموعة المكلفة وتلقينا العديد من التوجيهات لاتباعها خلال لقاءنا مع الإسرائيلين ضمن 15 ضابطًا وصف لاستلام منطقة جبل الطور.

برنامج "الشاهد"

يقدم "الباز" في الموسم الثالث ببرنامج "الشاهد" شهادات جديدة على نصر أكتوبر العظيم، موثقًا في الموسم الجديد ماذا فعل رجال القوات المسلحة في حرب أكتوبر 1973، وكيف نجح الجيش المصري في استرداد الأرض.

وبرنامج "الشاهد" يقدمه د.محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والإعلامي محمد الباز ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.

الشاهد نصر أكتوبر extra news محمد الباز

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