الخميس 02 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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حلمى زكى يكشف لـ"الشاهد" كيف تم إنقاذه فى حرب أكتوبر بعد إصابته الخطيرة؟

العقيد حلمي زكي مع
العقيد حلمي زكي مع الدكتور محمد الباز

كشف العقيد حلمي زكي من أبطال حرب أكتوبر كيف تم إنقاذه في حرب أكتوبر بعد إصابته الخطيرة.

وقال زكي في حوراه لبرنامج "الشاهد" على قناة "إكسترا نيوز" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز: "العدو كان يضرب عليّ وعندما بدأت أتحرك كانوا يراقبونني".

وأضاف: "جنود إسرائيل جبناء محدش منهم قدر يترك النقطة القوية ويأتي للقضاء عليّ، هما أجبن من المواجهة وهذا جاء في مصلحتي لأنني قدرت أتحرك واتخذت قرارًا".

وتابع: "كنت في حالة ضعف تام وأنزف فقررت البقاء في مكاني إلى أن يأتي الليل وكانت الرؤية موجودة ودعوت الله أن يرسل لي سحابة على القمر لتظلمه من أجل أن انسحب وباب السماء كان مفتوحًا وبالفعل استجمعت قوتي وتمسكت بالحياة".

يقدم "الباز" في الموسم الثالث ببرنامج الشاهد شهادات جديدة على نصر أكتوبر العظيم، موثقًا في الموسم الجديد ماذا فعل رجال القوات المسلحة في حرب أكتوبر 1973، وكيف نجح الجيش المصري في استرداد الأرض.

ويعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.

حلمي زكي العقيد حلمي زكي الشاهد برنامج الشاهد حرب اكتوبر

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