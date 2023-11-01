معتز عزايزة: أول مرة أكون شاهدًا على تشريد الفلسطينيين بعد النكبة

كشف معتز عزايزة، صحفي ومصور فلسطيني، عن تفاصيل تطور الأحداث في الأراضي الفلسطينية المحتلة خاصة مشاهد العنف والدمار في قطاع غزة.

قال عزايزة، خلال مداخله هاتفية مع برنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء الأربعاء، إن الحرب على غزة عدوانية وشرسة بعكس الحروب السابقة التي قدم فيها تغطيات صحفية بشكل كبير.

أضاف أن أعداد الجثث في مناطق غزة كبيرة للغاية: "أول مرة أشهد على تشريد الفلسطينيين بعد النكبة، والحاضر صعب فماذا عن المستقبل؟".

وتابع "عمري صغير، لكن ما سمعته في الماضي أعيشه اليوم في قطاع غزة، ويمكن أن ألقى حتفي في أي وقت خلال التغطيات".