الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

معتز عزايزة: أول مرة أكون شاهدًا على تشريد الفلسطينيين بعد النكبة

معتز عزايزة
معتز عزايزة

كشف معتز عزايزة، صحفي ومصور فلسطيني، عن تفاصيل تطور الأحداث في الأراضي الفلسطينية المحتلة خاصة مشاهد العنف والدمار في قطاع غزة.

قال عزايزة، خلال مداخله هاتفية مع برنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء الأربعاء، إن الحرب على غزة عدوانية وشرسة بعكس الحروب السابقة التي قدم فيها تغطيات صحفية بشكل كبير.

أضاف أن أعداد الجثث في مناطق غزة كبيرة للغاية: "أول مرة أشهد على تشريد الفلسطينيين بعد النكبة، والحاضر صعب فماذا عن المستقبل؟".

وتابع "عمري صغير، لكن ما سمعته في الماضي أعيشه اليوم في قطاع غزة، ويمكن أن ألقى حتفي في أي وقت خلال التغطيات".

قطاع غزة مساء دى ام سى فضائية دي ام سي الحروب الاراضي الفلسطينية المحتلة

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