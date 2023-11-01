البنتاجون: اتفاق أمريكى سعودى على مواجهة التصعيد فى المنطقة

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكي البنتاجون، اليوم الأربعاء، عن التزامها بتعزيز التكامل العسكري مع السعودية لمواجهة التحديات في المنطقة.

وقالت "البنتاجون" في بيان لها، إن وزيري دفاع أمريكا والسعودية اتفقا على العمل لمنع التصعيد في المنطقة.

وقال لويد أوستن، إن دور السعودية محوري للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.

الأمم المتحدة تندد بضرب مخيم جباليا

قال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، إن الغارة الجوية الإسرائيلية على مخيم جباليا للاجئين في غزة قد ترقى إلى جرائم حرب.

قال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إن لديه "مخاوف جدية" من أن الغارة الجوية الإسرائيلية على مخيم جباليا للاجئين يمكن اعتبارها "جرائم حرب" بالنظر إلى العدد الكبير من الضحايا المدنيين وحجم الدمار، وذلك في منشور على موقع التدوينات "إكس".

وقال المكتب في منشور له: "بالنظر إلى العدد الكبير من الضحايا المدنيين وحجم الدمار في أعقاب الغارات الجوية الإسرائيلية على مخيم جباليا للاجئين، لدينا مخاوف جدية من أن تكون هذه هجمات غير متناسبة يمكن أن ترقى إلى جرائم حرب".