الأربعاء 01 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

البنتاجون: اتفاق أمريكى سعودى على مواجهة التصعيد فى المنطقة

غزة
غزة

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكي البنتاجون، اليوم الأربعاء، عن التزامها بتعزيز التكامل العسكري مع السعودية لمواجهة التحديات في المنطقة.

وقالت "البنتاجون" في بيان لها، إن وزيري دفاع أمريكا والسعودية اتفقا على العمل لمنع التصعيد في المنطقة. 

 وقال لويد أوستن، إن دور السعودية محوري للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.

الأمم المتحدة تندد بضرب مخيم جباليا 

txt

الأمم المتحدة: الغارة الإسرائيلية على "جباليا" ترقى إلى جريمة حرب

قال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، إن الغارة الجوية الإسرائيلية على مخيم جباليا للاجئين في غزة قد ترقى إلى جرائم حرب.

قال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إن لديه "مخاوف جدية" من أن الغارة الجوية الإسرائيلية على مخيم جباليا للاجئين يمكن اعتبارها "جرائم حرب" بالنظر إلى العدد الكبير من الضحايا المدنيين وحجم الدمار، وذلك في منشور على موقع التدوينات "إكس".

وقال المكتب في منشور له: "بالنظر إلى العدد الكبير من الضحايا المدنيين وحجم الدمار في أعقاب الغارات الجوية الإسرائيلية على مخيم جباليا للاجئين، لدينا مخاوف جدية من أن تكون هذه هجمات غير متناسبة يمكن أن ترقى إلى جرائم حرب".

غزة السعودية مواجهات التهديدات البنتاجون

الأكثر قراءة

عاجل.. الأهلى يودع الدورى الإفريقى بعد تعادله مع صن داونز

عاجل.. حقيقة سفر شيخ الأزهر إلى رفح وإلقائه كلمة من المعبر

خبير تحكيمى يحسم الجدل حول ضربة جزاء الأهلى أمام صن داونز

بعد وداعه الدورى الإفريقى.. جائزة مالية سيحصل عليها الأهلى

إنجاز كبير لنادى مدينتى للجولف بعد تتويجه بجائزة أفضل ملعب جولف فى مصر وإفريقيا لعام 2023 (فيديو)

للمرة الأولى.. محمد صلاح يحمل شارة ليفربول منذ بداية لقاء بورنموث

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

يد تحمى ويد تبنى الوطن

خالد عكاشة

التصور الغربى لليوم التالى فى قطاع غزة

محمد العسيري

عايز تاكل.. كل من قمحك

ماجد حبته

كلهم فاشلون.. إلا نتنياهو!

حسين دعسة

رسالة من مجاهدى المقاومة الإسلامية فى ‎لبنان إلى المقاومة فى قطاع ‎غزة وفلسطين المحتلة

وائل لطفي

موسم المزايدة على مصر

مدحت بشاى

المثقفون.. وقيادة عجلة الوعى

عبد الرحيم طايع

الكوفية الفلسطينية

صور

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال يسقط 4 مسيرات وصاروخًا فوق البحر الأحمر

التصعيد فى غزة.. شكرى ووزير خارجية تايلاند يؤكدان ضرورة دخول المساعدات للقطاع

شكرى ووزير خارجية "حكومة الظل" البريطانية يبحثان تطورات التصعيد فى غزة