الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس 4 متهمين بسرقة موقع شركة بأسلوب "الفك" بمنطقة التجمع الأول

حبس
حبس

أمرت جهات التحقيق في القاهرة الجديدة بحبس 4 متهمين بسرقة موقع شركة بأسلوب "الفك" بمنطقة التجمع الأول، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

البداية كانت بضبط (عدد 3 أشخاص) لقيامهم بارتكاب واقعة سرقة عدد من الأدوات والمعدات من موقع إحدى الشركات بدائرة قسم شرطة التجمع الأول.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بأسلوب "الفك" وأضافوا بقيامهم ببيعها لدى عميلهم (عاطل- مقيم بدائرة قسم شرطة بدر) أمكن ضبطه، وبحوزته كمية من (المعدات والأدوات) من متحصلات السرقة، كما أقروا بارتكابهم عدد 2 واقعة سرقة بذات الأسلوب.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

القاهرة الجديدة حبس 4 متهمين سرقة موقع الفك التجمع الاول

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