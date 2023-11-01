حبس 4 متهمين بسرقة موقع شركة بأسلوب "الفك" بمنطقة التجمع الأول

أمرت جهات التحقيق في القاهرة الجديدة بحبس 4 متهمين بسرقة موقع شركة بأسلوب "الفك" بمنطقة التجمع الأول، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

البداية كانت بضبط (عدد 3 أشخاص) لقيامهم بارتكاب واقعة سرقة عدد من الأدوات والمعدات من موقع إحدى الشركات بدائرة قسم شرطة التجمع الأول.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بأسلوب "الفك" وأضافوا بقيامهم ببيعها لدى عميلهم (عاطل- مقيم بدائرة قسم شرطة بدر) أمكن ضبطه، وبحوزته كمية من (المعدات والأدوات) من متحصلات السرقة، كما أقروا بارتكابهم عدد 2 واقعة سرقة بذات الأسلوب.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.