الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

هناك خلط عند الناس.. أستاذ اقتصاد: المقاطعة لن تؤثر على أرباح الشركات

الدكتور أحمد غنيم
الدكتور أحمد غنيم

قال الدكتور أحمد غنيم، أستاذ الاقتصاد بكلية سياسة واقتصاد جامعة القاهرة، إن هناك خلطًا لدى كثير من الناس في التفرقة بين الأثر الفعلي والأثر الرمزي لمقاطعة منتجات الشركات الداعمة لإسرائيل.

وأضاف غنيم في مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير" المُذاع على قناة "صدى البلد": "هناك شركات من البداية تحول جزءًا من أرباحها إلى إسرائيل وهذا ممتد طوال الوقت وليس مرتبطًا بالأزمة الحالية".

وتابع: "وهناك شركات وضعت علم إسرائيل كنوع من التضامن معها وقررت التبرع بجزء من أرباحها لصالح إسرائيل، وهذه الشركات متعددة الجنسيات ومالكها قد يكون مصريًا أو عربيًا، لأنها موجودة في أسواق المال العالمية".

وأشار إلى أن مقاطعة هذه الشركات لن تؤثر على ربحيتها على المدى القصير، لأن هذه الشركات لها فروع في جميع أنحاء العالم، وتحقق أرباحًا دائمة، وموازنات بعض هذه الشركات تتعدى حجم الناتج الإجمالي لعدة دول عربية مجتمعة.

أستاذ اقتصاد: المقاطعة من الأسواق العربية لن تؤثر على كيان الشركات

وأكد أن المقاطعة من الأسواق العربية لن تؤثر بشكل كبير على كيان هذه الشركات، متابعًا: "من الناحية الاقتصادية لن تؤثر المقاطعة بشكل كبير على هذه الشركات".

وأوضح أنه إذا استمرت المقاطعة لأجل متوسط أو طويل قد تفكر هذه الشركات في سحب الاستثمارات من الدول العربية، لأنها لا تبيع وهذا صعب حدوثه.

واستكمل: "ما يحدث بسبب المقاطعة هو أن إيرادات الشركات ستتأثر بقدر من الخسارة التي ليست بالضرورة أن تكون مؤثرة على أرباحها".

المقاطعة مقاطعة المنتجات مقاطعة الشركات الداعمة لإسرائيل إسرائيل

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