الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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صبحى عسيلة: الموقف المصرى تجاه القضية الفلسطينية “صلب”

غزة
غزة

علق الدكتور صبحي عسيلة، الخبير بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، على تصاعد الأحداث في الأراضي الفلسطينية المحتلة وخاصة قطاع غزة.

وقال، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامي محمد شردي، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم الأربعاء: "احنا بنتكلم عن اصطفاف إنساني دولى يًشكل ضغطًا على الدول الأوروبية، لأن الدعم الغربى لإسرائيل ليس غريبًا كون هذه الدول دعمت إسرائيل دون أن تفهم أو تعرف أى شىء".

وأضاف أن أنطونيو جوتيريش تعرض لهجوم شرس من قبل إسرائيل بعد حديثه عما يحدث فى قطاع غزة من كارثة إنسانية وقتل المدنيين وعدم دخول المساعدات الإغاثية للقطاع.

وتابع: "نحن نتحدث عن عملية سلام واستقرار وأمن هذه المنطقة، كما أكد الرئيس السيسي، والموقف المصري صلب.. وإحنا مستعدين لتقديم المجهود الإنساني لدعم القضية الفلسطينية".

قطاع غزة صبحي عسيله الحياة اليوم الدعم الغربي

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