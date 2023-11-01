الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الغربية: لن نسمح بأى تقاعس أو تهاون فى مواجهة التعديات على الأراضى الزراعية

جانب من أزالة التعديات
جانب من أزالة التعديات

أكد طارق رحمي محافظ الغربية، أنه لن يسمح بأي تقاعس أو تهاون في مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية والتعامل بكل حسم مع أي مخالفات علي الأراضي الزراعية ومحاسبة المتعدي والمقاول والمهندس وكل من يثبت تورطه من الموظفين في أي جهة بالدولة، مشيرا للتصدي بكل قوة ومحاسبة المقصرين بكل شدة باعتبار أن الأرض الزراعية هي مستقبل الأجيال القادمة من خلال توفير الغذاء لهم مضيفا أن جهود الدولة تستهدف الحفاظ علي الرقعة الزراعية جاء ذلك خلال متابعته لتنفيذ الحملات المكبرة التي تقوم بها المحافظة على مدار اليوم لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بالمحافظة.

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حيث تابع محافظ الغربية، خلال مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام إزالة التعديات عن طريق اتصال مرئي مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء من خلال شاشات وأجهزة تكنولوجية حديثة تنقل الموقع والأحداث فعليا، للوقوف على ما يتم خلال عملية الإزالة.

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ونجحت الوحدات المحلية بمحافظة الغربية بالتصدي بكل قوة وحسم وإزالة 52 حالة تعد على مساحة 10 أسهم و8 قراريط و8 أفدنة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

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محافظ الغربية طارق رحمي محافظ الغربية الأراضي الزراعية توجيهات مشددة لرؤساء المراكز والمدن محافظة الغربية التعديات والمخالفات الإجراءات القانونية تجاه المخالفين

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