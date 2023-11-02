الخميس 02 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مشتركة بـ"المرأه المصرية": البرنامج فرصة هامة لإعداد كوادر نسائية

روان سامي
روان سامي

قالت روان سامي، مشتركة ببرنامج "المرأة تقود في المحافظات المصرية"، إن البرنامج فرصة هامه للمرأه المصرية ودليل على الاهتمام والارتقاء بمكانة المرآة وإعداد كوادر نسائية قادرة على تولي المناصب القيادية، في ظل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضافت "سامي"، أن برنامج المرأة تقود في المحافظات المصرية"، تنظمه الأكاديمية الوطنية للتدريب NTA بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في محافظة الإسكندرية للتسهيل على أبناء المحافظات للحصول على الفرصة العامة دون ترك محافظاتهم.

وأشارت إلى أنه من خلال التدريب نتلقى حزمة تدريب متنوعة من المهارات لتطوير قدراتنا على القيادة وإدارة المشروعات وريادة الأعمال بفكر التنمية المستدامة.

وأكملت أن البرنامج فرصة هامة لتطوير المرأه المصرية ذات الكفاءات والخبرات المشرفة، ليستهدف السيدات مصرية الجنسية في الفئة العمرية من 22 إلى 50 عامًا العاملات بالقطاع العام والخاص والهيئات المختلفة ورئدات الأعمال، بغرض تمكينهن اجتماعيًا واقتصاديًا وسياسيًا للمشاركة في البناء ودفع عجلة التنمية والمشاركة الإيجابية في مجتمعاتهن.

وعبرت المصرية روان سامي، عن سعادتها لالتحاقها بأحد أهم برامج لدعم المرأه المصرية واشراكها في خارطة التنمية والنهضة بعد اتمامها أكثر من مرحلة للمقابلات، وهذا يدل على دقه الاختيار ليكون هذا البرنامج مميز بعدد من السيدات المتميزات في مجالهن.

وأشادت بجهود الدولة المصرية  في ثقل المرأة المصرية في كل المجالات، لافتًا إلى أن الدولة عززت خطواتها من أجل دعم المرأة وتمكينها سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا.

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برنامج المرأه تقود في المحافظات المصرية
برنامج المرأه تقود في المحافظات المصرية
برنامج المرأه تقود في المحافظات المصرية
برنامج المرأه تقود في المحافظات المصرية
برنامج المرأه تقود في المحافظات المصرية
برنامج المرأه تقود في المحافظات المصرية
المرأة تقود في المحافظات المصرية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية الأكاديمية الوطنية للتدريب NTA التنمية المستدامة السيدات مصرية الجنسية

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