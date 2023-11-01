الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وزيرة الثقافة ونائب محافظ البحيرة يتفقدان مركز الإبداع الفنى ودار الأوبرا المصرية وقصر ثقافة دمنهور

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أجرت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بجولة تفقدية بمدينة دمنهور رافقها خلالها اللواء محمد شوقى بدر السكرتير العام للمحافظة وكامل غطاس السكرتير العام المساعد للمحافظة، حيث تفقدا مركز الابداع الفنى بدمنهور الذى يعد منارة ثقافية ومتنفسا ومصدرا مهما لأبناء المحافظة لصقل مواهبهم وتنمية قدراتهم الإبداعية.

كما قاموا بتفقد دار الأوبرا المصرية التى تعد دارا لنشر الثقافة والفنون الجادة والهادفة وتقدم فنا راقيا، بالإضافة لتفقد قصر ثقافة دمنهور المقام علي مساحة 1129 م ٢والمكون من 6 أدوار ويضم قصر ثقافة الطفل ومسرحا وبلغت تكلفته 67 مليون جنيه.

أوبرا دمنهور وقصر ثقافة دمنهور


أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، أن المحافظة تمتلك صروحًا ثقافية فريدة كدار أوبرا دمنهور وقصر ثقافة دمنهور وقصر ثقافة وادي النطرون ومركز الإبداع الفنى ومكتبة مصر العامة بدمنهور وشقيقتها الصغرى مكتبة مصر العامة بكفر الدوار، الأمر الذى سيسهم فى خلق جو من التفاعل الفكري بين مختلف الثقافات والإرتقاء بالتوجهات الفكرية وترسيخ مفهوم الهوية والمواطنة وصقل المواهب الواعدة من الأطفال والشباب من خلال الأنشطة التى تعمل على استثمار طاقات الشباب واكتشاف ورعاية المواهب لإعداد جيل جديد قادر على إدراك أهمية التنوير فى بناء الإنسان والمجتمع، مشيرةً إلى أهمية دور الثقافة والفنون عبر الحضارات فهي خير دليل على ما وصل إليه المجتمع من تطور ونمو وهى خير سفير بين الثقافات؛ لتتخطى حواجز اللغة والأنماط السائدة لتعزيز التفاهم والتقارب بين الشعوب.

مراكز إشعاع ثقافية متكاملة

كما أكدت الدكتورة نيفين الكيلاني، أهمية دور الثقافة التى تمثل مراكز إشعاع ثقافية متكاملة تستهدف تحقيق العدالة الثقافية بالمحافظة، لتفعيل الدور الحيوي الذي يمكن أن تلعبه الثقافة لبناء الوطن، ودعم الأجيال القادمة والمساهمة فى التنوير ونشر الوعي وبث روح المواطنة والإنتماء من خلال البرامج المتميزة التى تقدمها للوصول إلى كافة شرائح المجتمع.

حضر الجولة عمرو البسيونى رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، ومحمد بسيونى مدير عام فرع ثقافة البحيرة، ويوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، وشريف أبوالعلا مدير دارالأوبرا.

الدكتورة نهال بلبع محافظة البحيرة قصر ثقافة دمنهور محمود الجندي أخبار دمنهور

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