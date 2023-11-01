14 بندًا.. الضوابط المصرية الكاملة لإجلاء الرعايا الأجانب من غزة عبر معبر رفح

عقد مكتب مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج، اليوم الأربعاء، جلسة إحاطة لسفارات الدول الأجنبية بشأن الترتيبات الخاصة بمعبر رفح البري، وضوابط مرور الرعايا الأجانب وعائلاتهم.

وتحدث السفير إسماعيل خيرت مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج، وكذلك السفير أسامة خضر مساعد وزير الخارجية ومدير إدارة شئون فلسطين بالوزارة، حول أبرز الترتيبات، في حضور سفراء وممثلي سفارات وقنصليات الدول الأجنبية في مصر.

وأعلن السفير إسماعيل خيرت عن 14 بندًا خاصة بالترتيبات التي تتم بالتعاون مع السفارات والقنصليات الأجنبية الموجودة لدى القاهرة، كما جرى توزيعها كاملة على الحاضرين لتلك الجلسة.

جانب من الحضور

ترتيبات مصر لعملية الإجلاء عبر معبر رفح

ونصت الترتيبات المصرية الخاصة بإجلاء الرعايا الأجانب وعائلاتهم عبر معبر رفح البري على ما يلي:

01.في إطار الجهود المصرية لمعالجة الأوضاع الإنسانية المتردية في قطاع غزة، تعمل السلطات المصرية على السماح بدخول وعبور كافة رعايا الدول الأجنبية وعائلاتهم عبر منفذ رفح المصرى الحدودي، وفقا للتعليمات والقوانين المنظمة - نتوقع مرور اول مجموعة منهم اليوم - مع الاستمرار في الدفع بالمساعدات الإنسانية الى القطاع.

جانب من الحضور

02.تأشيرة المرور: سيمنح رعايا الدول الأجنبية وعائلاتهم "تأشيرة مرور" عبر معبر رفح البري المصري - وفقا للتعليمات والقواعد المنظمة في هذا الشأن، مع تعهد البعثات الدبلوماسية المعتمدة بسفرهم إلى تلك الدول مباشرة.

03.طلب الحصول على تأشيرة مرور: في إطار ما تقدم، يرجى إفادة وزارة الخارجية (قطاع الشئون القنصلية والمصريين في الخارج) بـ"طلب الحصول على تأشيرة مرور من معبر رفح الحدودي المصري " من خلال مذكرة دبلوماسية يتم موافاة القطاع القنصلي بها في نسخة ورقية طبقا للإرشادات البريدية الواردة في البند (14) من هذه المذكرة، مع موافاتنا بنسخة الكترونية عبر عنوان التراسل البريدي: ‏

[email protected]

السماح بالمرور بجواز سفر ساري أو وثيقة

04.قوائم الرعايا وعائلاتهم: يرفق بـ "طلب الحصول على تأشيرة مرور من معبر رفح الحدودي المصري" ما يلي:

أ- قائمة منفصلة محدثة (حتى تاريخه) ومجمعة رعايا الدولة الحاملين لجوازات أو وثائق سفر صادرة منها محددًا بها الاسم ورقم جواز السفر.

ب- قائمة منفصلة محدثة ومجمعة لأفراد اسر رعايا الدولة من الحاملين للجنسية الفلسطينية أو جنسية أخرى)، محددًا فيها الاسم رباعي باللغة العربية مقرونة بتاريخ الميلاد ورقم الهوية / جواز السفر، مع ذكر صلة القرابة من مواطني دولة الاعتماد.

جــ- قائمة منفصلة ومجمعة لرعايا الدولة وأفراد عائلاتهم من غير حاملي جوازات سفر أو وثائق سفر ممن سيتولى ممثلو بعثاتكم الموقرة استخراج وتسليم وثائق السفر الخاصة بهم عند العبور من معبر رفح، أو تمديد جوازات سفرهمالمنتهية الصلاحية.

05.لن يقبل دخول أي مواطن أجنبي بدون تقديم جواز سفر ساري او وثيقة سفر طارئة من قبل بعثتكم.

06.إذا كانت بعثتكم قد سبق ووافت القطاع القنصلي بوزارة الخارجية بما تقدم - نرجو تسهيل مهمتنا بالتكرم بعدم إعادة الارسال.

ترتيبات إجلاء الرعايا الأجانب وعائلاتهم عبر معبر رفح المصري

“إذن مرور” لمعبر رفح

07.انتقال ممثلى البعثات الدبلوماسية: للسماح بعبور ممثلي البعثات الدبلوماسية - المعنية باستقبال الوافدين من القاهرة إلى رفح، يرجى استيفاء الطلب المرفق معبر رفح "إذن بالسماح بالمرور إلى محيط معبر رفح الحدودي بغرض إجلاء مواطنين أجانب" - باللغة العربية.

08.صلاحية "اذن مرور" لممثلي البعثات الدبلوماسية: "الإذن بالسماح بالمرور إلى محيط معبر رفح" صالح لمدة 24 ساعة فقط من تاريخ إصداره ويمكن مخاطبتنا لتجديده عند الحاجة لـ24 ساعة إضافية، متكررة.

09.السائقين والسيارات: على البعثة الدبلوماسية التأكد من تضمن طلب الاذن بالسماح بالمرور إلى محیط معبر رفح لكافة التفاصيل الخاصة بوسائل النقل من سيارات واتوبيسات وسائقين بما في ذلك صور تراخيص المركبات والسائقين؛ علمًا بأنه لن يسمح باستخدام سيارات الدفع الرباعي.

10.وثائق السفر الطارئة وتجديد جوازات السفر: سيسمح لمندوبي البعثات الدبلوماسية باستخراج وثائق سفر طارئة عند المنفذ لكل من لا يحمل جواز سفر، وكذا تجديد صلاحية جوازات سفر مواطنيهم المنتهية.

ترتيبات إجلاء الرعايا الأجانب وعائلاتهم عبر معبر رفح المصري

آلية الإجلاء الجوي للقادمين من غزة

11.الخدمات الطبية: تم تجهيز المنفذ المصري لمعبر رفح بكافة الاستعدادات الطبية لتقديم الإسعافات الأولية للوافدين، مع توفير عربات الإسعاف لنقل الحالات التي تحتاج لرعاية طبية أشمل إلى مستشفيات وزارة الصحة المصرية في العريش والشيخ زويد وبئر العبد.

وعليه، يرجى إفادة القطاع القنصلي بوزارة الخارجية بأية احتياجات طبية عاجلة / إضافية لأي من الوافدين وذلك لتنسيق تقديم الخدمة الطبية للمواطن فور وصوله بالتنسيق مع بعثتكم الدبلوماسية.

12.الاجلاء الجوى: في حالة رغبة البعثة في نقل مواطنيها جوا عبر طائرات يتم تخصيصها من قبل كل دولة لهذا الغرض، نرجو التكرم بالإفادة عبر مذكرة دبلوماسية منفصلة موجهة إلى:

السيد السفير/ مدير إدارة الشئون العامة بوزارة الخارجية - مع صورة الى القطاع القنصلي بوزارة الخارجية لاتخاذ اللازم.

ترتيبات إجلاء الرعايا الأجانب وعائلاتهم عبر معبر رفح المصري

13.قد يتطلب الأمر عند تنفيذ عملية الاجلاء إدخال بعض التعديلات على هذه القواعد الاسترشادية؛ والتي سنقوم بموافاة بعثتكم الموقرة بها في حينه.

14.كما يرجى التأكد من توجيه كافة أصول المذكرات الدبلوماسية ونماذج "اذن السماح بالمرور" - بعد استكمال كافة تفاصيلها وارفاق الوثائق المطلوبة بها إلى:

مكتب السيد السفير / مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين بالخارج الدور 13 - غرفة 1303 - مبنى وزارة الخارجية - ماسبيرو - القاهرة.