مفوض "الأونروا" يزور غزة قريبًا.. ويؤكد: "الوكالة مستمرة في عملها بالقطاع"

أعلن مفوض الأونروا ، اليوم الاربعاء، إنه سيزور غزة ، مؤكدا على استمرار الوكالة في عملها بالقطاع وفق قناة العربية الاخبارية.

ومن جانبه، قال عضو جمهوري كبير في مجلس الشيوخ الأمريكي في حديثه لشبكة CNN، إن إسرائيل يجب أن تكون “ذكية” وتحاول الحد من الخسائر في صفوف المدنيين قدر استطاعتها”.

وظهر جراهام في أعقاب الغارات الجوية على مخيم للاجئين في غزة والتي أسفرت عن مقتل العشرات.

مغادرة المواطنين الاجانب

وفي سياق متصل، يقول مسؤولون أمريكيون إنه قد يُسمح في نهاية المطاف لأكثر من 5000 مواطن أجنبي بمغادرة غزة كجزء من الصفقة الجديدة

ويتوقع المسؤولون الأمريكيون أنه يمكن السماح في نهاية المطاف لأكثر من 5000 مواطن أجنبي بالعبور من غزة إلى مصر كجزء من الصفقة التي تم الإعلان عنها اليوم، حيث قال مسؤول أمريكي كبير إن العدد الإجمالي قد يصل إلى حوالي 7000 شخص.

لكن المسؤول شدد على أن هذا الرقم ليس دقيقا على الإطلاق، وأكد المسؤولون على مدى تقلب الوضع على الأرض، وفق شبكة سي ان ان الامريكية.

وقال وزير الخارجية أنتوني بلينكن في جلسة استماع للجنة المخصصات بمجلس الشيوخ يوم الثلاثاء، إن ما يقرب من 400 مواطن أمريكي بالإضافة إلى أفراد أسرهم – حوالي 1000 شخص في المجموع – عالقون في غزة ويسعون إلى المغادرة. وأضاف أن هناك حوالي 5000 مواطن آخر من دول ثالثة في غزة يريدون أيضًا الخروج.