"سر مسحة المرضى".. الأنبا عمانوئيل يجتمع بالإكليروس الإيبارشي

اجتمع نيافة الأنبا عمانوئيل عياد، مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك، أمس، بالإكليروس الإيبارشي، في لقائهم الدوري، وذلك بمقر المطرانية بالأقصر.

بدأ اللقاء بصلاة القداس الإلهي، حيث تأمل صاحب النيافة في فضيلة التواضع، التي هى فصيلة إلهية، حيث يدعونا يسوع للتشبه به، في التواضع، ووداعة القلب.

وأكد الأب المطران إن السير في طريق فضيلة التواضع هو اكتشافنا الدائم لعظمة الشخص الآخر، وعمل، وحضور الله فيه، كما إننا نحتاج جميعًا إلى بعضنا البعض.

وتابع الأنبا عمانوئيل: إن عدو التواضع هو الكبرياء، والأخطر من ذلك هو التظاهر الخارجي بالتواضع، حيث إننا مدعوون باستمرار إلى مراجعة الذات، وتنقية القلب، لما يعوق اتباعنا ليسوع، الذي هو الطريق والحق والحياة.

وعقب الذبيحة الإلهية، بدأ الاجتماع الدوري للإكليروس الاييارشي، حيث ألقى القمص فادي سعدي، راعي الأقباط الكاثوليك، بتورنتو- كندا، محاضرة روحية بعنوان "سر مسحة المرضي".

وقدم راعي الإيبارشية الشكر إلى لجنة الدعوات، التي قامت بتنظيم الرياضة الروحية للباحثين عن الدعوات، في الفترة من العشرين، وحتى الثاني والعشرين من سبتمبر الماضي، كما تدارس نيافة المطران مع الحاضرين بعض البرامج التكوينية، داخل الإيبارشية.

جدير بالذكر أن موضوع لقاءات للإكليروس هذا العام، يدور حول البعد الرعوي لأسرار الكنيسة، وممارسة هذه الخدمة المقدسة، والعمل على نهج موحد في خدمة الأسرار، والخروج بتوصيات ملزمة للجميع.

في سياق متصل،بمناسبة اليوم العالمي لكبار السن، وبدعم من UNHCR، نظم قسم الدعم المجتمعي، بجمعية كاريتاس- مصر، يومًا استثنائيًا لكبار السن، بالإسكندرية، ومدينة مرسى مطروح، لتكريم، ودعم كبار السن اللاجئين في مجتمعنا.

هدف اليوم إلى إظهار الاحترام، والاهتمام بالفئة العمرية الكبيرة، وتعزيز مشاعر الأمان، والمشاركة المجتمعية لهم، حيث قام، خلال هذا اليوم الخاص فريق كاريتاس، بالتعاون مع متطوعي برنامج دمج كاريتاس، لتقديم فعاليات، وأنشطة عديدة.