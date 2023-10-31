الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

احتفالا بيومهم العالمي.. الكنيسة الكاثوليكية تنظم يوما استثنائيًا لكبار السن في الإسكندرية

كبار السن
كبار السن

نظم قسم الدعم المجتمعي، بجمعية كاريتاس مصر، التابعة للكنيسة الكاثوليكية بمصر يومًا استثنائيًا لكبار السن، بالإسكندرية، ومدينة مرسى مطروح،  لتكريم، ودعم كبار السن اللاجئين في مجتمعنا، وذلك بمناسبة اليوم العالمي لكبار السن، وبدعم من UNHCR

هدف اليوم 

 ويهدف اليوم إلى إظهار الاحترام، والاهتمام بالفئة العمرية الكبيرة، وتعزيز مشاعر الأمان، والمشاركة المجتمعية لهم،  وقدم خلال هذا اليوم الخاص فريق كاريتاس، بالتعاون مع متطوعي برنامج دمج كاريتاس، فعاليات وأنشطة عديدة.

تضمن اليوم المسابقات الثقافية، والعديد من الأنشطة الممتعة، حيث كانت فرصة رائعة للتفاعل الاجتماعي، والتواصل بين الحاضرين، كما تمكن كبار السن من التعرف على بعضهم البعض، وتبادل القصص، والتجارب. 

وفي سياق متصل،  بدأت الحلقة الأولى من الدورة الرابعة عشر لإعداد المقبلين على الزواج بالإيبارشية، وذلك تحت رعاية نيافة الأنبا عمانوئيل عياد، مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك،

بدأ اليوم بصلاة القداس الإلهي، حيث جاءت كلمة العظة بعنوان "سر الزواج ورعاية الأسرة وارتباطها بالكنيسة"، كما دار اللقاء الأول حول "روحانية العائلة".

وتضمن اليوم الافتتاحي أيضًا ثلاثة لقاءات تخص الجوانب الطبية عن تنظيم الأسرة، وأهمية الفحوصات الطبية، حيث تضمنت المحاضرات مناقشات عدة، من قبل المشاركين الذين بلغ عددهم ستة وأربعين خطيبًا وخطيبة.

جدير بالذكر أن الدورة الرابعة عشر لإعداد المقبلين على الزواج بإيبارشية طيبة، تتكون هذه الدورة من خمس حلقات، لتنتهي في شهر ديسمبر المقبل.

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