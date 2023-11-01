الجبلاية يخاطب الأمن لزيادة عدد جماهير لقاء جيبوتي

خاطب اتحاد الكرة الجهات الأمنية لحضور أكبر عدد من الجماهير في مباراة منتخب مصر مع جيبوتي فى الجولة الأولي من التصفيات المؤهلة لكأس العالم المقرر لها يوم 16 نوفمبر باستاد القاهرة.

وعقد البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني، جلسة مع مجلس إدارة اتحاد الكرة طالب خلالها ضرورة تواجد أكبر عدد من الجماهير فى هذه المباراة لتحفيز اللاعبين أمام جيبوتي.

واختار الجهاز الفني للمنتخب 9 لاعبين من المحترفين لمباراتي جيبوتي وسيراليون فى اول جولتين من التصفيات المؤهلة لكأس العالم

وجاءت قائمة المحترفين كالتالي:

محمد النني – أرسنال الإنجليزي

طارق حامد – ضمك السعودي

حمدي فتحي - الوكرة القطري

محمد صلاح – ليفربول الإنجليزي

محمود حسن "تريزيجيه" – طرابزون سبور التركي

أحمد حسن "كوكا" – بينديك سبور التركي

مصطفى محمد – نانت الفرنسي

محمد شريف – الخليج السعودي

عمر مرموش – إينتراخت فرانكفورت الألماني

وتقام مباراة سيراليون في ليبريا بعد رفض الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، اقامة المباراة في سيراليون لعدم قانونية الملاعب هناك، وحاول اتحاد الكرة إقامة مباراة سيراليون فى القاهرة مع تحمل تكاليف السفر، الا أن اتحاد سيراليون رفض كل المحاولات وتمسك باقامة المباراة في ليبريا.

ويعقد الجهاز الفني للمنتخب الوطنى، جلسات مستمرة للترتيب لمعسكر نوفمبر، واستقر فيتوريا على سفر شعبان البسطاوى مدير العلاقات العامة باتحاد الكرة إلي ليبريا مبكرا للاطمئنان على الفندق الذى يقام فيه المنتخب وملاعب التدريب والملعب الذى يقام عليه المباراة.

سيراليون يرفض طلب اتحاد الكرة

كانت هناك محاولات من جانب اتحاد الكرة بناء على رغبة روي فيتوريا، لتاجيل موعد إقامة مباراة سيراليون لمدة 24 أو 48 ساعة نظرا لضيق الوقت بين مباراتي المنتخب مع جيبوتي وسيراليون الا الاتحاد السيراليونى رفض مطالب اتحاد الكرة.