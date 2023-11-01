الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مواطن: موقف مصر من القضية الفلسطينية نموذج لباقي الشعوب العربية

معبر رفح
معبر رفح

أشاد مصطفى بحيري، مواطن مصري، بجهود الدولة المصرية في ادخال المصابين واستضافتهم في المؤسسات الطبية المصرية لتلقي العلاج اللازم.

وتابع بحيري أن الدولة المصرية لن تبخل بأي جهد ممكن في ظل الظروف والتقييد الكبير الذي تتعرض له.

واكمل، أن هناك جريمة تمارس ضد كل معاني الانسانية باستخدام وسائل محرمة دوليا لاباده اشقاءنا الفلسطينيين والاستيلاء على ارضهم لكننا نؤمن بمدى صمودهم وقوتهم للحفاظ على قضية العرب اجمع حتى ان تم مواجهه هذا بالتخاذل.

وأكمل، ان من حق مصر الدفاع عن أرضها وحماية المخططات الصهيونية، والتي تعتبر مطمع لها لتوسعة أهدافها، ولكن الدولة المصرية لديها من الذكاء والحكمة الكثير لعدم الانسياق وراء تلك الأفعال الاستفزازية.
 

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مواطن: أنا ضد التهجير وأؤيد قرارات الرئيس السيسي بشأن القضية الفلسطينية (فيديو)

 

 

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