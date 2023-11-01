"زراعة سوهاج" تستعد لتنفيذ مبادرة "ازرع" لدعم صغار المزارعين

عقد الدكتور عبد اللطيف دياب، وكيل وزارة الزراعة بسوهاج، اجتماعا موسعا مع مديري الإدارات بالمديرية ومديري الإدارات الزراعية والإدارات التعاونية بمختلف مراكز المحافظة والعديد من ممثلي الجمعيات التعاونية الزراعية وجمعيات المجتمع المدني ذات الصلة بالمجال الزراعي بهدف التنسيق لبحث تنفيذ مبادرة “ازرع” لتطوير الزراعة ودعم صغار المزارعين في مصر فى إطار البروتوكول الموقع بين وزارة الزراعة والتحالف الوطنى للعمل الأهلي.

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وأوضح الدكتور عبد اللطيف دياب، وكيل وزارة الزراعة بسوهاج، أن هذه المبادرة تهدف الي تحسين دخل صغار المزارعين، وتوفير المحاصيل الاستراتيجية لتحقيق الأمن الغذائي، وتقليل الفاتورة الاستيرادية، وتوسيع رقعة الأراضي المزروعة بالقمح، وتوفير التقاوي الزراعية عالية الجودة.

ولفت دياب أن مبادرة «ازرع» تعد المبادرة الأولى من نوعها التي تتم بشكل تشاركي بين مجموعة من مؤسسات المجتمع المدني والحكومة والتعاونيات الزراعية لتنمية صغار المزارعين وتوسيع رقعة الأراضي الزراعية.

وأوضح أنه مستهدف زراعة 70 ألف فدان من محصول القمح خلال العام الحالي، حيث يتم توفير التقاوي المعتمدة والموثوقة للمزارعين بالمبادرة بواقع 140 ألف شكارة من التقاوي المعتمدة طبقًا للسياسة الصنفية للوزارة إلى جانب توفير الدعم والمتايعة الفنية من قبل المتخصصين من مديرية الزراعة بسوهاج ومركز البحوث الزراعية.

جدير بالذكر أن المبادرة تهدف إلى:

1 - تحسين دخل 100 ألف من صغار المزارعين لإنتاج محصول القمح بإجمالي إنتاجية 3.3 مليون أردب، واستصلاح 150 ألف فدان بمحاصيل استراتيجية.

2 - تشجيع صغار الفلاحين على العودة لزراعة المحاصيل الاستراتيجية لتقليل الفاتورة الاستيرادية وتأمين المخزون الاستراتيجي وتوفير الأمن الغذائي الذي تهدف الدولة المصرية لتحقيقه من خلال مختلف الأنشطة.

3 - تطوير الزراعة ورفع وتأسيس نموذج تنموي ريفي قابل للقياس يُساهِم في تمكين المجتمعات الريفية.

4 - تبني مفاهيم الزراعة الذكية مناخيًا للوصول لأعلي إنتاجية زراعية.

5 - توسيع رقعة الأراضي المزروعة بالقمح وتوفير التقاوي عالية الجودة لاستصلاح الأراضي، وزيادة الإنتاجية.

6 - دعم عمليات التحول من الري بالغمر إلى الري الحديث بالتنقيط.

7- تشجيع المزارعين على مواجهة التغيرات المناخية والتكيف معها.

وتقدم المبادرة ذلك من خلال التواصل مع خبراء المناخ بوزارة الزراعة، وتزويد المزارعين بأفضل الطرق للوقاية من التغيرات المناخية، إضافة إلى تدريب المزارعين على استخدام هذه الطرق للحصول على أفضل نتيجة، وتضمنت مبادرة "ازرع" 8 محافظات "القليوبية والبحيرة والدقهلية والمنيا وبنى سويف وسوهاج والفيوم وأسيوط".

ويعتبر محصول القمح هو المستهدف الرئيسي للمبادرة، وتستهدف مبادرة «ازرع» خلال العام الجاري زراعة نحو مليون فدان من القمح.

وجرى إطلاق المرحلة الثانية في 8 يونيو 2023؛ على هامش المؤتمر الجماهيري الأول للتحالف بمحافظة المنيا، وتستهدف المبادرة في المرحلة القادمة:-

1 - التوسع في محافظات العمل ليتضمن 14 محافظة.

2 - تأسيس نموذج تنموي ريفي قابل للقياس يمكن المجتمعات الريفية من المرونة والمتانة للتكيف مع التغيرات المناخية عن طريق زيادة إنتاجية عدد 500 ألف من صغار المزارعين من المحاصيل الاستراتيجية في تحقيق الأمن الغذائي وذلك بتطبيق الممارسات الزراعية الجيدة بمساحة مليون فدان والوصول بإنتاجية الفدان الواحد إلى 23 أردب، وأن تكون إجمالي الإنتاجية المتوقعة 23 مليون أردب، وإجمالي الزيادة في الإنتاجية المتوقعة خمسة مليون أردب من مساحة مليون فدان وأن تعكس الزيادة في الإنتاجية زيادة في حجم المساحة المنزرعة تقدر بحوالي 277 ألف فدان.