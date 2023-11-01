الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

للتأكد من كفاءة التشغيل.. رئيس "مياه سوهاج" يتفقد محطات مياه الشرب والصرف الصحى

محافظة سوهاج
محافظة سوهاج

تفقد المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج والعضو المنتدب، فى جولة مسائية، محطة مياه سوهاج غرب السطحية ومحطة رفع الصرف الصحى الرئيسية ومحطة رفع صرف صحى رقم ٢ ومحطة مياه الجوازات ومحطة مياه بلصفورة المدمجة ومحطة مياه بلصفورة المطورة ومحطة مياه الروافع المدمجة.

تأمين بيئة العمل ووسائل السلامة


وشدد رئيس مياه سوهاج على ضرورة الالتزام بتأمين بيئة العمل ووسائل السلامة والصحة المهنية وترشيد الطاقة، والتأكد من جودة المياه المنتجة طبقًا للمواصفات القياسية لجودة المياه، وإجراء الصيانات الدورية للطلمبات لضمان التشغيل على مدار 24 ساعة وتشغيل منظومات المراقبة بجميع مواقع المحطات، والتأكد من مراقبة عنابر التشغيل، هذا بالإضافة إلى جاهزية العاملين للتعامل مع أى تسريب لغاز الكلور، وضمان تشغيل كل المعدات للتعامل الفورى مع أى بلاغات تحقيقًا لرضا المواطنين.

 

فيما عقدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج اجتماعًا موسعًا ضم رؤساء القطاعات والمناطق والأفرع والمديرى العموم، وذلك لمناقشة معدلات الأداء وموقف تنفيذ الخطة الاستراتيجية، صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، مضيفًا أنه تم خلال الاجتماع استعراض موقف تركيب العدادات لمشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى حياة كريمة، وكذلك موقف تغيير العدادات العاطلة، هذا بالإضافة إلى مناقشة المقترح الخاص بميكنة تقييم أداء العاملين، والتي تأتى فى إطار الحوكمة والترشيد والتحول الرقمى.

 

وأوضحت إنجى جمال، مدير إدارة العلاقات العامة الداخلية والخارجية، أنه على هامش الاجتماع تم تكريم ٦ قطاعات وإدارات عامة حاصلة على شهادة الأيزو، وهى قطاع الموارد البشرية والإدارات العامة للسلامة والصحة المهنية وشئون مجلس الإدارة والعلاقات العامة والإعلام والتوعية والتدريب ودعم النزاهة، وكذلك العاملون المتميزون بقطاع التخطيط لمجهوداتهم في إعداد القائمة النهائية لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والمميزات بقطاع الدعم الفنى لدورهم فى إصلاح وصيانة معدات الشركة والدفع بمعدات جديدة تساهم فى حل مشكلات مياه الشرب والصرف الصحى، ومتابعة أى سيول أو أمطار متوقعة على محافظة سوهاج، وتكريم العاملين بالإدارة العامة للعقود والمشتريات ولجنة الاستثمار.

مجلس إدارة شركة مياه والصرف الصحي بسوهاج محطة مياه سوهاج ومحطة مياه بلصفورة القياسية

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