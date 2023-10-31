الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس "مياه سوهاج" يناقش معدلات أداء الشركة وميكنة تقييم العاملين

جانب من التكريم
جانب من التكريم

عقد مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بسوهاج اجتماع موسع ضم رؤساء القطاعات والمناطق والافرع والمديرى العموم، وذلك لمناقشة معدلات الأداء وموقف تنفيذ الخطة الاستراتيجية.

صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.

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وأضاف "عبدالغفار"، أنه تم خلال الإجتماع استعراض موقف تركيب العدادات لمشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف حياة كريمة وكذلك موقف تغيير العدادات العاطلة، هذا بالإضافة إلى مناقشة المقترح الخاص بميكنة تقييم أداء العاملين والتى تاتى فى اطار الحوكمة والترشيد والتحول الرقمى.
من جهتها؛ أوضحت انجى جمال، مدير ادارة العلاقات العامة الداخلية والخارجية انه على هامش الاجتماع تم تكريم ٦ قطاعات وإدارات عامة حاصلة على شهادة الايزوا وهى قطاع الموارد البشرية والادارات العامة للسلامة والصحة المهنية وشئون مجلس الادارة والعلاقات العامة والإعلام والتوعية والتدريب ودعم النزاهة، وكذلك العاملين المتميزين بقطاع التخطيط لمجهوداتهم فى اعداد القائمة النهائية لمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة والمميزات بقطاع الدعم الفني لدورهم في إصلاح وصيانة معدات الشركة والدفع بمعدات جديدة تساهم في حل مشكلات مياه الشرب والصرف الصحي ومتابعة أي سيول أو أمطار متوقعة على محافظة سوهاج.

هذا بالإضافة إلى تكريم العاملين بالإدارة العامة للعقود والمشتريات ولجنة الاستثمار لدورهم فى استغلال الأصول بنظام حق الانتفاع في الأنشطة الاستثمارية التي تهدف إلى تعظيم الإيرادات.

مياه الشرب والصرف الصحي المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار تركيب العدادات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى حياة كريمة التحول الرقمي لسلامة والصحة المهنية رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب الصحى بسوهاج

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