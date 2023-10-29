الأحد 29 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"مياه سوهاج": تطعيم 1034 عاملًا بمجال الصرف الصحي لحمايتهم من الأمراض

اثناء التطعيم
اثناء التطعيم

انتهت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، من تطعيم 1034 من العاملين الملامسين لمياه الصرف الصحي وغطاسين تطهير ماخذ مياه الشرب بالجرعة الثانية من لقاح الالتهاب الكبدي (أ وب) وذلك بعد مرور شهر من الجرعة الأولى في إطار الاهتمام بصحة العاملين والحفاظ عليهم من الأمراض.

صرَّح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.

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وأضاف عبدالغفار، أن الشركة تبذل قصارى جهدها للحفاظ على العاملين وحمايتهم من الأمراض التي قد يتعرضوا لها أثناء العمل.

وتتم عملية التطعيم من خلال الشركة المصرية لإنتاج الأمصال واللقاحات والأدوية، وحصل على تلك التطعيمات عمَّال وفنيين محطات وشبكات الصرف الصحى وسائقين وعمال سيارات الكسح والنافورى والفاكيوم، بالإضافة إلى كيميائي معامل الصرف الصحي ومشرفى المحطات ومهندسي التشغيل بأفرع الصرف الصحي.

مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج الصرف الصحي المهندس محمد صلاح الدين الشركة المصرية لإنتاج الامصال المهندس رمضان شعبان

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