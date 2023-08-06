الأحد 06 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وكيل "زراعة سوهاج" يتفقد تجهيز مراكز تجميع الألبان بقرى "حياة كريمة" (صور)

جانب من الجولة
جانب من الجولة

تفقد الدكتور عبداللطيف دياب، وكيل وزارة الزراعة بسوهاج، عددًا من مراكز تجميع الألبان المقامة داخل مجمعات الخدمات الزراعية بقرى "حياة كريمة" لمتابعة موقف استلام التجهيزات الموردة من قبل وزارة الإنتاج الحربي، مختتمًا جولته بزيارة عدد من الزراعات التعاقدية الخاصة بمحصول فول الصويا بقرية "الديابات" التابعة لمركز أخميم.

 

وأوضح دياب، على هامش جولته، أن تلك المجمعات تم إنشاؤها على مستوى الجمهورية بمعرفة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، في ظل توجه الدولة لزيادة أعداد مراكز تجميع الألبان، والتي تهدف لتوفير الألبان ومنتجاتها طازجة للجمهور وبشكل صحي بجانب خلق المزيد من فرص العمل.

 

واختتم وكيل وزارة الزراعة بسوهاج جولته بتفقد عدد من الزراعات التعاقدية الخاصة بمحصول فول الصويا بمركز أخميم، بهدف الوقوف على حالة الزراعات وتقديم الدعم الفني للمزارعين، للوصول إلى أعلى إنتاجية ممكنة من المحصول وبأعلى جودة ممكنة.

 

واستمع وكيل وزارة الزراعة بسوهاج للمشكلات التى تواجه المزارعين تمهيدًا لحلها ونشر ثقافة الزراعة التعاقدية، لما لها من مميزات للمزارعين والدولة على حد سواء.

 

يذكر أن التعاقد بين المزارعين ومركز الزراعات التعاقدية بوزارة الزراعة لمحصول فول الصويا محدد بمبلغ 18 ألف جنيه كسعر ضمان قابل للزيادة حسب سعر السوق المحلية وقت التوريد.

جانب من الجولة
جانب من الجولة
جانب من الجولة
جانب من الجولة
جانب من الجولة
جانب من الجولة
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استصلاح الأراضي استصلاح الجمهورية الدكتور عبد اللطيف بسوهاج حياة كريمه
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