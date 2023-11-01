الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الطاهرى: هناك فصيل فلسطينى يسعى لاستخدام دماء شعبه لغسل جرائمه

الطاهري
الطاهري

قال الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، إن هناك فصيلًا فلسطينيًا يسعى إلى استخدام الدماء الفلسطينية لكي يغسل عنه وعن وجهه كم الجرائم التي ارتكبت تحت بند المقاومة، هذا الأمر لا يعني مصر على الإطلاق، ولا مزايدة على مصر ودورها.

 

وتساءل الطاهري، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد أبوزيد عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأربعاء، قائلًا: "أين الذين يستخدمون هذا الفصيل؟ أين من يشغله ويوظفه؟ ومن فتح الأبواب ويعالج أهل غزة الآن؟ مصر أم من يتبعهم هذا الفصيل ويتحركون بأمره".

محاولات ابتزاز من قبل أحد الفصائل الفلسطينية

وتابع الطاهري: نحن أمام محاولات ابتزاز رخيصة من قبل أحد الفصائل الفلسطينية، وهي جماعة وظيفية في الأساس داخل قطاع غزة، تستغل الآن حالة التعبئة في الشارع الفلسطيني الذي ينزف.

 

وأوضح الطاهري أن هذا الفصيل لا يستطيع أن يستوعب حتى الآن فلسفة مصر للانحياز للقضية الفلسطينية، مؤكدًا أن الصورة خير بيان لمن يزايد على مصر ومن يزايد على الدور المصري، فهذه الجماعة أو هذا الفصيل لا يستطيع الاستيعاب حتى الآن أن الانحياز المصري هو انحياز لفلسطين وقضيتها وشعبها.

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