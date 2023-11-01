الطاهرى: هناك فصيل فلسطينى يسعى لتصوير مصر وكأنها تحتل غزة وتقتل أهلها

قال الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، إننا لا نزايد على مسألة أن هناك حقًا أصيلًا بالمقاومة طالما وجد احتلال، إلا أن هناك فصيلًا فلسطينيًا يسعى الآن لنقل الأزمة من كون إسرائيل تحتل قطاع غزة وتقتل أهلها لتصوير المشهد وكأن مصر هى التي تحتل غزة، وكأن مصر سبب الأزمة لتمرير كل ما يفيد الاحتلال.

الطاهرى: ما تقوله مصر في العلن هو ما تقوله في الغرف المغلقة

وتابع، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد أبوزيد عبر فضائية "القاهرة الإخبارية" اليوم الأربعاء: ما تقوله مصر في العلن هو ما تقوله في الغرف المغلقة، وهو ما يكشف في تصريحات المسئولين بداية من الرئيس عبدالفتاح السيسي وصولا إلى تصريحات المصادر المعنية، ولكن هناك من يتم استخدامه كمجرد أداة في هذه الإبادة التي تجري بقطاع غزة".

وتابع: "دورهم تحويل الصورة من دولة احتلال تباشر أفظع الجرائم لنقل هذا الحريق إلى مصر بشكل أو بآخر، وعلينا أن نعيد النظر فيما قام به هذا الفصيل".