الأربعاء 01 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الطاهرى: هناك فصيل فلسطينى يسعى لتصوير مصر وكأنها تحتل غزة وتقتل أهلها

الصحفي أحمد الطاهري
الصحفي أحمد الطاهري

قال الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، إننا لا نزايد على مسألة أن هناك حقًا أصيلًا بالمقاومة طالما وجد احتلال، إلا أن هناك فصيلًا فلسطينيًا يسعى الآن لنقل الأزمة من كون إسرائيل تحتل قطاع غزة وتقتل أهلها لتصوير المشهد وكأن مصر هى التي تحتل غزة، وكأن مصر سبب الأزمة لتمرير كل ما يفيد الاحتلال.

الطاهرى: ما تقوله مصر في العلن هو ما تقوله في الغرف المغلقة

وتابع، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد أبوزيد عبر فضائية "القاهرة الإخبارية" اليوم الأربعاء: ما تقوله مصر في العلن هو ما تقوله في الغرف المغلقة، وهو ما يكشف في تصريحات المسئولين بداية من الرئيس عبدالفتاح السيسي وصولا إلى تصريحات المصادر المعنية، ولكن هناك من يتم استخدامه كمجرد أداة في هذه الإبادة التي تجري بقطاع غزة". 

وتابع: "دورهم تحويل الصورة من دولة احتلال تباشر أفظع الجرائم لنقل هذا الحريق إلى مصر بشكل أو بآخر، وعلينا أن نعيد النظر فيما قام به هذا الفصيل".

الطاهري مصر فصيل فلسطيني إسرائيل

مواد متعلقة

لحظة دخول مصابى غزة مستشفى العريش (صور)

حجر صحى للدفعة الأولى من مزدوجى الجنسية فور وصولهم معبر رفح (صور)

"القاهرة الإخبارية": وصول الدفعة الأولى من مزدوجى الجنسية إلى معبر رفح

مدربة فريق "1000 يوم ذهبية" توضح حركات تساعد المرأة في الولادة الطبيعية

زهور فلسطين.. أهم المحطات في حياة الشاعرة الفلسطينية فدوى طوقان

ضياء رشوان: الإعلام الغربى ذو ضمير.. وأطالبه بالتحدث عن الحقيقة التى يشعر بها

ضياء رشوان: الشعب الفلسطينى لن يقبل أبدًا التهجير من أرضه لوطن مصطنع

"القاهرة الإخبارية": الاحتلال أحرق 40 ألف فدان جنوبى لبنان بالقذائف الفسفورية

الأكثر قراءة

جيش الاحتلال يرتكب مجزرة جديدة فى جباليا

الرئيس السيسى يجتمع مع رئيس الحكومة ومحافظ البنك المركزى ووزيرى المالية والبترول

بلاغ للنائب العام ضد داليا زيادة: تسعى للتخابر مع دولة أجنبية

من هي داليا زيادة؟ وأبرز تصريحاتها الداعمة للاحتلال

مع دخول مصابى فلسطين لمصر.. انطلاق حملة للتبرع بالدم فى الإسماعيلية

قمة عربية طارئة فى الرياض لبحث العدوان الإسرائيلى على فلسطين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

المثقفون.. وقيادة عجلة الوعى

عبد الرحيم طايع

الكوفية الفلسطينية

محمد الفايدي

من النظام إلى الفوضى

سيد أبو ليلة

سيد أبوليلة يكتب: قتل الأطفال كوسيلة للبقاء فى الغابة

محمد عبدالعزيز

ابني كمان وكمان

جلال حمام

سيناء.. بنية تحتية حديثة واستقرار وأمان

د هند جاد

فعلًا.. أنتِ فاشلة

ماجد حبته

إعادة تدوير هلاوس التهجير

صور

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

محطة تل أبيب

المزيد

التصعيد فى غزة.. شكرى ووزير خارجية تايلاند يؤكدان ضرورة دخول المساعدات للقطاع

شكرى ووزير خارجية "حكومة الظل" البريطانية يبحثان تطورات التصعيد فى غزة

مصر تدين بأشد العبارات الاستهداف الإسرائيلى اللا إنسانى لمخيم جباليا