برلماني: قرار مصر بفتح معبر رفح لاستقبال الجرحى والمصابين موقف إنساني رائع

أشاد النائب محمد الجبلاوي، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بمجهودات الدولة المصرية في دعم القضية الفلسطينية، مؤكدا أن قرار مصر بفتح معبر رفح لاستقبال الجرحى والمصابين من الأشقاء في فلسطين يعد بمثابة موقف إنساني رائع وجديد من الدولة المصرية.

وأضاف في تصريحات له، أن الموقف المصري تجاه دعم الأشقاء في قطاع غزة يستحق الإشادة من الجميع، مطالبا بضرورة الوقوف ودعم الموقف المصري في مطالبته بضرورة وقف إطلاق النار الفوري وكذلك العمل على حل الدولتين من أجل استقرار الأوضاع في المنطقة.

وأكد النائب محمد الجبلاوي، أن المؤتمر الصحفي الذي عقده كلا من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وكذلك رئيس هيئة الاستعلامات ضياء رشوان أمام معبر رفح في حضور العديد من وسائل الإعلام العالمية، كان هاما للغاية للتأكيد على الموقف المصري الواضح والصريح مما يحدث من عدوان مستمر من جانب الاحتلال الإسرائيلي على الأشقاء في قطاع غزة.

وأوضح أن مصر نجحت في إفشال مخططات تصفية القضية الفلسطينية من خلال إعلان موقفها الواضح والصريح في رفض مخططات التهجير القسري للأشقاء في غزة إلى سيناء، مشيدا بجهود الدولة المصرية في تنمية سيناء من خلال المرحلة الأولى التي تم تنفيذها وكذلك الإعلان عن بدء المرحلة الثانية بتحقيق التنمية الشاملة بمحافظة شمال سيناء.

تأكيد على دور مصر الريادى فى دعم القضية الفلسطينية

وقال ممدوح محمد محمود رئيس حزب الحرية المصرى؛ إن معبر رفح البرى استعد لدخول 81 مصابا فلسطينيا وعلاجهم بالمستشفيات المصرية؛ وعبور شاحنات المساعدات الإنسانية مقابل خروج حاملى الجنسيات المزدوجة من قطاع غزة إلى مصر؛ ويمثل نجاحا جديدا وتأكيدا على دور مصر الريادى الثابت والراسخ في دعم الشعب الفلسطينى.

وأضاف أن مصر على مدار تاريخها لم تتوان عن دعم القضية الفلسطينية وقدمت من أجلها آلاف الشهداء؛ كما تتصدر أولويات القيادة السياسية والدبلوماسية المصرية في المحافل الدولية؛ من أجل أن يحصل الشعب الفلسطينى على حقوقه المشروعة وفق مقررات الشرعية الدولية؛ وإقامة دولته المستقلة على حدود 4 يونيو 1967.

وأوضح أن مصر تقوم بدورها الوطنى والقومى لدعم الشعب الفلسطينى؛ من خلال تقديم المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية؛ وتجري اتصالات مكثفة مع قادة وزعماء دول العالم لوقف إطلاق العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة؛ وفتح ممرات إنسانية لتوصيل المساعدات الإنسانية لأبناء الشعب الفلسطينى؛ وعلاج الجرحى؛ والعودة مرة أخرى إلى مسار عملية السلام؛ وصولا إلى حل الدولتين؛ بما يساهم في الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.



وأكد رئيس حزب الحرية المصرى؛ أن مستشفيات مصر جاهزة لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية للجرحى الفلسطينيين؛ الذين يتم نقلهم لمصر في إطار التنسيق المستمر بين الجانبين لنقل الجرحى الذين يصعب علاجهم في قطاع غزة.