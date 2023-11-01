الأربعاء 01 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

المفتى: تصفية القضية الفلسطينية أكبر جريمة تحاول القوى الدولية توريطنا فيها

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

قال الدكتور شوقي علام ، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم: "إننا لن نفرط في حبة رمل واحدة من أرضنا، ونحيي الشعب الفلسطيني الصامد الأبيَّ على موقفهم الصامد ورفضهم التهجير من أرضهم بأي وضع من الأوضاع"، مشددًا على أن "القضية الفلسطينية قضية الأمة العربية والإسلامية كلها، بل قضية الإنسانية الحرة التي لا ترتضي الذل والقهر والمهانة".

قضية الأمة العربية والإسلامية والإنسانية كلها 

ووجَّه المفتي تحية خاصة لرئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، حيث وصفه بقائد المسيرة الذي حمت قراراته الرشيدة وطننا مصر.

جاء ذلك خلال المحاضرة التي ألقاها فضيلته في جامعة سوهاج تحت عنوان: "الوسطية في الإسلام"، وذلك في لقاء مفتوح مع طلاب الجامعة للتوعية بالقضايا الدينية والمجتمعية التي تهم المجتمع، وتفنيد الأفكار المتشددة وتبصير الطلاب بمبادئ الوسطية في الإسلام، والتصدي للفكر الإلحادي، ومواجهة الأفكار والمفاهيم غير السوية.

وتابع المفتي قائلًا: "لا نقبل إماتة القضية الفلسطينية بالتهجير أو بأي وسيلة أخرى"، كما وصف مفتي الجمهورية ما يحدث من هجمات غاشمة دون أدنى رحمة ولا هوادة على أبناء الشعب الفلسطيني المناضل بأنها "وصمة عار على جبين الإنسانية".

وشدَّد مفتي الجمهورية على أنه إذا كانت تصفية القضية الفلسطينية أكبر جريمة تحاول القوى الدولية توريطنا فيها، فإن السكوت على الأكاذيب والشائعات وترك القضية نهبًا للمتاجرين بها جريمة أخطر وأكبر.

الدكتور شوقي علام – مفتى الجمهورية رئيس الأمانة العامة هيئات الإفتاء لقضية الفلسطينية رئيس الجمهورية

مواد متعلقة

بيان عاجل من الأزهر الشريف بشأن مجزرة جباليا التى ارتكبها الكيان الصهيونى الإرهابى

"البحوث الإسلامية" تعقد الاختبارات الشفوية للمتقدمين لعضوية لجنة مراجعة المصحف

رسالة نارية من الإفتاء للاحتلال: "التاريخ ينذركم بعواقب وخيمة"

شاهد.. رسالة مهمة من إمام مسجد الحسين بالقاهرة لأهالى غزة

المفتى يدين اعتداءات الاحتلال الوحشية على مخيم جباليا

أمين الفتوى: 8 أعذار شرعية تبيح عدم أداء الصلاة فى جماعة (فيديو)

رسالة مهمة من إمام مسجد الحسين بالقاهرة إلى أهالى غزة (فيديو)

وكيل الأزهر يستقبل سفير أذربيجان بالقاهرة لبحث سبل تعزيز التعاون العلمى

الأكثر قراءة

جيش الاحتلال يرتكب مجزرة جديدة فى جباليا

بلاغ للنائب العام ضد داليا زيادة: تسعى للتخابر مع دولة أجنبية

سيناء ترفع الستار عن كنزها الخفي.. خام المنجنيز يضيء سمائها

من هي داليا زيادة؟ وأبرز تصريحاتها الداعمة للاحتلال

"القاهرة الإخبارية": وصول الدفعة الأولى من مزدوجى الجنسية إلى معبر رفح

باحث يكشف الرسائل السياسية من نشر الصين لسفن حربية إلى الشرق الأوسط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

المثقفون.. وقيادة عجلة الوعي

عبد الرحيم طايع

الكوفية الفلسطينية

محمد الفايدي

من النظام إلى الفوضى

سيد أبو ليلة

سيد أبوليلة يكتب: قتل الأطفال كوسيلة للبقاء فى الغابة

محمد عبدالعزيز

ابني كمان وكمان

جلال حمام

سيناء.. بنية تحتية حديثة واستقرار وأمان

د هند جاد

فعلًا.. أنتِ فاشلة

ماجد حبته

إعادة تدوير هلاوس التهجير

صور

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

محطة تل أبيب

المزيد

التصعيد في غزة.. شكري ووزير خارجية تايلاند يؤكدان ضرورة دخول المساعدات للقطاع

شكرى ووزير خارجية "حكومة الظل" البريطانية يبحثان تطورات التصعيد فى غزة

مصر تدين بأشد العبارات الاستهداف الإسرائيلى اللا إنسانى لمخيم جباليا