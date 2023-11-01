نادى الأسير الفلسطينى: 1034 أمر اعتقال إدارى خلال الشهر الماضى

قال نادي الأسير الفلسطيني وهيئة شئون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير، في بيان، اليوم الأربعاء، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي، أصدرت خلال شهرأكتوبر "1034" أمر اعتقال إداري، من بينها "904" أوامر صدرت بحق معتقلين جدد، و"130" أمر تجديد.

وأضاف البيان، أن حصيلة أوامر الاعتقال الإداري بعد 7 أكتوبر بلغت (872) أمرًا، جلها بحق من جرى اعتقالهم خلال حملات الاعتقال التي نفذت في الضفة مؤخرًا.

وأوضح أنه وفقًا لآخر المعطيات، فإن عدد المعتقلين الإداريين دون تهمة وتحت ذريعة وجود ملف سري"في معتقلات الاحتلال بلغ (2070) معتقلًا إداريًا، من بينهم نساء وأطفال، وهذه الأعداد متغيرة يوميًا، مع استمرار إصدار المزيد من أوامر الاعتقال الإداري، يشار إلى أن غالبية المعتقلين الإداريين هم أسرى سابقون أمضوا سنوات في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي، علمًا أن هذه النسبة المتزايدة في أعداد المعتقلين الإداريين هى الأعلى منذ أكثر من 20 عامًا.

الجدير ذكره، أن جريمة الاعتقال الإداري تشكل أبرز الجرائم التي ينتهجها الاحتلال الإسرائيلي، في إطار العمليات الانتقامية الجماعية، ولتقويض أي حالة نضالة متصاعدة ضده.

شركة الاتصالات الفلسطينية

وفي وقت سابق، أعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية، عودة الاتصالات والإنترنت بشكل تدريجي، وذلك بعد انقطاع دام 12 ساعة.

وقالت الشركة في تدوينة عبر حسابها على موقع فيسبوك: نود أن نعلن عن بدء عودة خدمات الاتصال (الثابت والخلوي والإنترنت) للعمل بشكل تدريجي في مختلف مناطق القطاع، وذلك بعد أن تم فصلها من الجانب الإسرائيلي صباح اليوم.

وكانت الاتصالات والإنترنت قد قطعت عن قطاع غزة يوم الجمعة للمرة الأولى خلال العدوان الراهن.

وفيما كان قطاع غزة معزولًا في ذلك الوقت عن العالم، فقد ارتكب جيش الاحتلال جرائم مروعة ضد الفلسطينيين خلفت مئات الشهداء والجرحى، بجانب دمار كبير.

جيش الاحتلال عدوان على قطاع غزة

ولليوم الـ26، يشن جيش الاحتلال عدوانًا على قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد 8796 فلسطينيًا بينهم 3648 طفلًا، و2290 سيدة، وإصابة 22 ألفًا و219 شخصًا.

جيش الاحتلال مجزرة

وارتكب جيش الاحتلال مجزرة مروعة اليوم، في منطقة الفالوجا بمخيم جباليا، بعد يوم من مجزرة أخرى في المخيم نفسه خلفت 400 شهيد وجريح.

وقبل مجزرة جباليا الثانية التي وقعت اليوم، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة أن حصيلة ضحايا العدوان ارتفعت إلى 8796 شهيدًا بينهم 3648 طفلًا، و2290 سيدة، وإصابة 22 ألفًا و219 شخصًا.