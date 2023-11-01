طارق مصطفى ينجو من حادث سيارة على "الدائرى": ربنا يعدى الفترة دى على خير

طمأن طارق مصطفى، نجم الزمالك الأسبق والمدير الفني الحالي للبنك الأهلي، جماهير الكرة المصرية عليه، بعد تعرضه لحادث سيارة على الطريق الدائري، أدت إلى تهشم مقدمة سيارته.

ونشر طارق مصطفى، صورة عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مصحوبة بتعليق: "الحمدلله قدر الله وما شاء فعل".

وأضاف نجم الزمالك الأسبق: "حادثه علي الطريق الدائري، ربنا يسترها الفترة دي وتعدي على خير".

نجأة طارق مصطفى من حادث سيارة (صورة)

وتجدر الإشارة إلى أن طارق مصطفى، تولي المسئولية الفنية للبنك الأهلي، خلفا لليوناني بابا فاسيليو، المدير الفني السابق للفريق، بعد الأداء السيئ والعروض الهزيلة مؤخرا والهزيمة في الجولات الخمس الماضية، ما أدى لاحتلال البنك الأهلي المركز الأخير، بجدول ترتيب دوري نايل، بلا أي رصيد من النقاط.

طارق مصطفى مديرا فنيا للبنك الأهلي (صورة)

قررت لجنة الكرة بنادي البنك الأهلي برئاسة اللواء أشرف نصار، توجيه الشكر للمدرب اليوناني بابا فاسيليو المدير الفنى لفريق الكرة الأول وجهازه المعاون، على ما قدموه خلال الفترة الماضية، متمنين لهم النجاح والتوفيق في خطواتهم المقبلة.

على أن يتولى طارق مصطفى مسؤولية الإدارة الفنية، بداية من غد الأربعاء استعدادا لمواجهة المصري البورسعيدي، وذلك ضمن مباريات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة البنك الأهلي والمصري بدوري نايل (2023/2024)

ومن المقرر أن يواجه البنك الأهلي نظيره المصري البورسعيدي، يوم 5 نوفمبر المقبل، على استاد برج العرب بالإسكندرية، في إطار منافسات الجولة السادسة من دوري نايل (نسخة 2023/2024).

وكان البنك الأهلي، تجرع مرارة الهزيمة مجددا أمام مودرن فيوتشر، بهدفين مقابل هدف، مساء الإثنين الماضي، في ختام منافسات الجولة الخامسة من دوري نايل (نسخة 2023-2024).