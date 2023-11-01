تفاصيل جلسة كولر مع لاعبى الأهلى لمواجهة صن داونز

عقد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، جلسة خاصة مع اللاعبين قبل ساعات من مواجهة صن داونز في إياب نصف نهائي الدوري الإفريقي.

وكشف مصدر بالأهلي لـ"الدستور"، أن كولر أكد للاعبين فى المحاضرة أنهم وقعوا فى كل الأخطاء الممكنة بالمباراة الأولي في جنوب اإفريقيا ولابد من عدم تكرارها اليوم.

وأضاف المصدر أن المدير الفني شدد أنه ليس هناك وقت للبكاء على اللبن المسكوب خاصة مع ضيق الوقت بين المباراتين ويجب التركيز التام فى مواجهة اليوم الصعبة.

وأشار المصدر إلى أن كولر أكد صعوبة المباراة ليست فى التأخر بهدف فحسب ولكن مع قوة المنافس ووضعيته التى تضعك تحت ضغط من الهجوم خوفًا من تلقى هدف فى مرمى الشناوى وهو ما قد يصعب المباراة تمامًا، لذا فإن كولر طالب لاعبيه بالحذر الدفاعى.

وشدد المدير الفنى على لاعبي الأهلى بضرورة استغلال أنصاف الفرص للتسجيل خاصة أن تلك المباريات قد يتاح لك الوجود أمام مرمى المنافس كثيرًا.

وتابع المصدر أن كولر انفرد بالرباعى إمام عاشورورضا سليم وبيرسى تاو ومحمود كهربا وطالبهم بالتحرك السريع فى منطقة دفاعات المنافس والتركيز على الوصول بأقصر الطرق على المنافس وإمكان التسديد كثيرًا من خارج المرمى.

واستقر كولر على تشكيل فريقه المكون من محمد الشناوى فى حراسة المرمى وأمامه أكرم توفيق وياسر إبراهيم ومحمد عبدالمنعم وعلى معلول واليو ديانج وأحمد نبيل كوكا وإمام عاشور وبيرسى تاو ورضا سليم ومحمود كهربا.

الأهلى يواجه صن داونز اليوم في إياب الدور نصف النهائي

في المقابل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي يلتقي في تمام الثامنة مساء اليوم على استاد القاهرة مع صن داونز الجنوب إفريقي في مباراة الإياب للدور نصف النهائي لبطولة الدوري الإفريقي.

وكانت مبارة الذهاب قد أقيمت في جنوب إفريقيا يوم الأحد الماضي وانتهت بخسارة الأهلى بهدف نظيف.

سبق ولعب الفريقان 15 مباراة خلال ثماني مواجهات في تاريخ لقاءاتهما في بطولات الأندية الإفريقية، فاز الأهلي في خمس مباريات، وفاز صن داونز في خمس مباريات، وتعادل الفريقان في خمس مباريات، أحرز لاعبو الأهلي 19 هدفاً، مقابل 20 هدفاً تلقتها شباكه.