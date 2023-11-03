التنمية المجتمعية.. خطة التطوير الاستراتيجي بشمال سيناء (فيديو)

تستكمل الدولة المصرية إعداد خطة التطوير الاستراتيجي بمحافظة شمال سيناء، بالتنسيق مع الوزارات والهيئات والجهات المعنية بالتطوير.

وترصد لكم "الدستور" خطة التطوير الاستراتيجي بشمال سيناء لتطوير التنمية المجتمعية

وتشمل الخطة تنفيذ نحو 145 برنامجا ونشاطا مجتمعيا بتكلفة تقارب 7 مليارات جنيه، وتضم تأهيل الشباب والمحور الاقتصادي، والمحور الاجتماعي ومحور التوعية، والمحور التعليمي ومحور الصحة.

محور التوعية

توعية ثقافية – قومية – دينية سياسية:

ندوات دينية موسعة

تنفيذ أنشطة دعوية وقرأنية

دورات تنمية سياسية

قوافل الرعاية الاجتماعية للطلاب

تنظيم قوافل فنية

تنظيم ملتقيات للشباب

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وتستكمل الدولة المصرية إعداد خطة التطوير الاستراتيجي بمحافظة شمال سيناء، بالتنسيق مع الوزارات والهيئات والجهات المعنية، بالتطوير.