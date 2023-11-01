الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

استجابة لـ«الدستور».. التربية والتعليم تحقق فى شكاوى طلاب مدرسة المتفوقين بالمعادى

التربية والتعليم
التربية والتعليم

 

أكدت مصادر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن الوزارة أرسلت لجنة، صباح اليوم الاربعاء، للتحقيق فى شكاوى مقدمة من أولياء أمور طلاب مدرسة المتفوقين فى اللمعادى، مشيرة خلال تصريحاتها للدستور أن هذه اللجنة ستبحث مشاكل الطلاب للوقوف على أسبابها ومعرفة من المقصر.

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وأكدت المصادر أن اللجنة ستعد تقريرا شاملا عن المشكلة ومعرفة تفاصيلها والعمل على حلها واتخاذ اللازم.

 كان قد استغاث طلاب مدرسة المتفوقين فى المعادي بالدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بسبب عدة مشكلات تواجههم فى المدرسة، مطالبين بالتحقيق فى الأمر واتخاذ اللازم.

وقالت للدستور إحدى أولياء أمور الطلاب المتضررين، تدعى داليا: الإنترنت مفصول عن الطلاب معظم الوقت ونحن من نقوم بشحن باقات لهم".

وأضافت ولية الأمر خلال تصريحاتها: "القطط تدخل دائمًا مكان السكن الخاص بالطالبات ولا يوجد رقيب أو نظافة".

واستكملت أن الطلاب يشتكون أيضًا من سوء التقديم، بينما اشتكى طلاب من مدارس المتفوقين آخرين أنهم حتى الآن لم يتسلموا اللاب توب الخاص بهم.

مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا ستيم، هي مجموعة مدارس ثانوية حكومية، تتبع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنشأت بقرار وزير التربية والتعليم رقم 369 لسنة 2011، بدعم ومنحة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بقيمة 124 مليون دولار أمريكي، وتنتهج نظام تعليم STEM وهو نظام تعليمي يستخدم لتجميع تخصصات العلوم، التكنولوجيا، الهندسة، والرياضيات وتدريسها معًا، ويهدف إلى تحسين القدرة التنافسية للطلاب في تطوير العلوم والتكنولوجيا والرياضيات، وكذلك الاهتمام وتطوير قدرات المتفوقين في هذه التخصصات العلمية.

 

الرئيس يتفقد مدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا جاهزية مدرسة المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا مدرسة المتفوقين مدرسة المتفوقين فى المعادى الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى

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