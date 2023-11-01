الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

سفير عمان لدى القاهرة: نسعى لتعزيز جهود الاستثمار والتبادل التجارى مع مصر

التبادل التجاري مع
التبادل التجاري مع مصر

تستضف لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس حسن الشافعي، السفير عبدالله الرحبي سفير سلطنة عمان لدى مصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية منذ قليل.  
وأوضح المهندس حسن الشافعي، أن الندوة تستهدف مناقشة الفرص الاستثمارية والتعاون المشترك وتبادل الخبرات مع الدول العربية بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة لما له من أهمية قصوى وعنصر أساسي في نمو اقتصاديات الدول. 
وأضاف المهندس حسن الشافعي رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال، أن  الندوة تستهدف مناقشة أبرز الملامح ومحاور رؤية سلطنة عمان 2040 وذلك لتحقيق التنمية المستدامة من آليات تشجيع المشروعات الصغير والمتوسطة ودعم ريادة الأعمال.
وأشار رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى مناقشة التيسيرات التي تدعمها وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في سلطنة عمان لتعزيز الاستثمار وتطوير القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة. 


عبدالله الرحبي: هناك رغبة قوية فى بناء شراكة فى القطاعات الاقتصادية بين البلدين

وفي سياق متصل قال السفير عبدالله الرحبي سفير سلطنة عمان لدى مصر خلال كلمته، إن هناك رغبة جادة في بناء شراكة متينة في القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية التي تهم البلدين الشقيقين، والسعي الواضح إلى تعزيز جهود الاستثمار والتبادل التجاري بما يعكس الميزة النسبية والميزة التنافسية بينهما تحقيقًا للتكامل الاقتصادي المنشود بينهما.
وأعرب السفير عبدالله الرحبي، عن اعتزاز سلطنة عُمان بما وصلت إليه شقيقتها مصر اليوم من تقدم وازدهار في شتى القطاعات الاقتصادية، إذ تبوأت مصر اليوم مكانة مرموقة بين أهم اقتصادات الوطن العربي والشرق الأوسط وشمال إفريقيا. 
وأكد أن مصر تعزز تنمية العمل الاقتصادي المشترك بين البلدين الشقيقين وفق تطلعات وتوجيهات قائدي البلدين وذلك لتحقيق الرفاهية والرخاء والازدهار بين البلدين. 
وأوضح أن الشراكة العُمانية المصرية يمكن أن تُؤسس على قواعد أكبر من العمل المتكامل بين البلدين، ليس على المستوى السياسي والتاريخي والثقافي فحسب، بل على مستوى الانفتاح الاقتصادي، والتبادل التجاري، والتعاون الاستثماري.

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