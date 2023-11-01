المستشفى الوحيد لعلاج مرضى سرطان فى قطاع غزة يتوقف عن العمل

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن توقف مستشفى الصداقة التركي في قطاع غزة عن العمل، جراء قصفه من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس وأمس الأول، ونفاد الوقود فيه بشكل كامل، بحسب ما نقلته فضائية "الغد".

وأوضحت الدكتورة مي الكيلة، وزير الصحة الفلسطينية، ارتفاع عدد المشافي المتوقفة عن العمل جراء القصف ونفاد الوقود إلى 16 مستشفى من أصل 35، مشيرة إلى أن هناك حياة 70 مريضًا بالسرطان داخل المستشفى مهددة بشكل خطير، حيث يبلغ مرضى السرطان في قطاع غزة نحو 2000 مريض، يعيشون في ظروف صحية كارثية جراء العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع ونزوح عدد كبير.

ولفتت إلى أن مجمع الشفاء الطبي سيتوقف عن العمل خلال أقل من 24 ساعة جراء نفاد الوقود، حيث يعمل المستشفى حاليًا بأقسام الطوارئ والجراحة والكلى والعناية المكثفة وحاضنات الأطفال فقط، وأنه يعمل بسعة تفوق أضعاف طاقته الاستيعابية وبكادر لا يغطي 30% من الاحتياج اللازم.