الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

توصيات المؤتمر الدولي الثالث لكلية الآثار بجامعة عين شمس

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

خرج المؤتمر الدولي الثالث لكلية الآثار جامعة عين شمس والمقام بالتعاون مع الصالون البحري المصري ومؤسسة أونور-فروست تحت عنوان: " تأصيل التراث البحري المصري: تقاليد بناء وتجهيز السفن في مصر عبر العصور" مدار يومي 29-30 أكتوبر 2023، بعددا من التوصيات، تم إعلانها خلال الجلسة الختامية للمؤتمر والتى عقدت برئاسة الدكتور حسام طنطاوي، عميد الكلية ورئيس المؤتمر، وحضورالدكتور أحمد الشوكي،وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث ومقرر المؤتمر  ، الدكتور  محمد مصطفي خبير الآثار الغارقة بوزارة السياحة والآثار.

حيث أوصي المؤتمر بضرورة المضي قدمًا نحو تنفيذ المشروع البحثي لتأصيل علوم التراث البحري المصري بكلية الآثار جامعة عين شمس وبالتعاون مع الجهات المعنية، مع دعم مزيد من الدراسات والأبحاث الوثائقية بمختلف المصادر الأثرية لرصد أشكال وأسماء السفن عبر العصور، ودعم المراكز البحثية للمتخصصين فى علوم الآثار والملاحة والهندسة البحرية لأجراء مزيد من الاختبارات المعملية والتجريبية للوقوف على نتائج دقيقة لاحتساب اتزان وسرعة السفن على مر العصور.

التركيز على توثيق وحصر أساليب بناء السفن فى العصر الحديث

كما أوصي المؤتمر بتنظيم زيارات ميدانية على هامش المؤتمر القادم للمواقع التى تخدم التراث البحري،والتركيز على توثيق وحصر أساليب بناء السفن فى العصر الحديث مع ربطها بالأساليب والتقاليد القديمة التي كانت متبعة فى هذا المجال، مع استمرارية عقد مؤتمر تأصيل التراث البحري المصري بشكل دوري بالتعاون مع الصالون البحري والجهات المختصة.

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كذلك تمت التوصية بعقد ورش العمل التي تحاكي صناعة أدوات بناء السفن وبناء السفن لتسليط الضوء على التقنية التي اتبعها المصري القديم وما حققه بها من تطور وتعزيز فى العصور اللاحقة حتى العصر الحديث، وإلقاء الضوء على أهمية الدراسات التحليلية في مجال الأثار والتراث لاستخلاص المزيد من المعلومات والمصطلحات حول تراثنا البحري والاهتمام بعقد لقاءات علمية دورية لربط المتخصصين فى مجال علوم التراث البحري والوصول لمشاريع بحثية مشتركة تخدم كافة الأطراف.

كلية الآثار جامعة عين شمس تأصيل التراث البحري المصري السفن في مصر خبير الآثار الغارقة وزارة السياحة والآثار

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