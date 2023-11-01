باحث: نفوض الرئيس لحماية الأمن القومي لمصر.. وثقتنا مطلقة في جيشنا العظيم

قال الباحث محمد إبراهيم شكشك، إنه يفوض الرئيس عبد الفتاح السيسي، تفويضًا كاملًا في الدفاع عن الأراضي المصرية والأمن القومي المصري من أي مخاطر أو تحديات، وذلك في ظل الأحداث التي تشهدها غزة.

وأضاف "إبراهيم" لـ "الدستور"، أنه يؤيد كافة التدابير التي يتخذها الرئيس من أجل حماية البلاد من أي مخاطر، مؤكدًا ثقته الكاملة في الجيش المصري العظيم، ورجال الشرطة البواسل.

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موقف مصر تجاه القضية الفلسطينية

مصر رفضت مرارًا وتكرارًا محاولات تصفية القضية الفلسطينية، كما أكدت أنه لن يحدث ذلك على حساب مصر، في إشارة إلى مخططات محاولة إدخال أبناء غزة إلى سيناء، لإنهاء القضية الفلسطينية، وقال الرئيس إن ذلك لن يحدث.

وخرج الملايين في ميادين مصر للتظاهر دعمًا للقضية الفلسطينية، ولمنح الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ تفويضًا باتخاذ ما يراه مُناسبًا لدعم القضية الفلسطينية ومنع محاولات تصفيتها، حيث هتف المتظاهرون لفلسطين، ورفعوا علم مصر إلى جوار العلم الفلسيطيني.

جهود مصرية كبيرة لإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة

ومنذ السابع من أكتوبر، تبذل القيادة المصرية جهدًا كبيرًا لإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، ووقفت القاهرة، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، موقفًا قويًا في وجه محاولات التهجير للفلسطينيين، حيث حذر الرئيس من أي مخططات تستهدف تصفية القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن تصفية القضية لن تحدث أبدًا، كما أنها لن تحدث على حساب مصر، في إشارة إلى محاولات تهجير أبناء غزة إلى الداخل المصري لتصفية القضية الفلسطينية.

مصر تنجح في فتح معبر رفح وإدخال المساعدات

ونجح الموقف المصري في الوصول إلى اتفاق لفتح معبر رفح، حيث بدأت المساعدات الإنسانية من أدوية وأغذية ووقود في التدفق إلى الجانب الفلسطيني، حيث شهدت الأراضي الفلسطينية دخول مئات الشاحنات التي تحوي دعمًا إنسانيًا لأبناء غزة، إلى جانب عبور مصابين للعلاج داخل المستشفيات المصرية.