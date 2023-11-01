الأربعاء 01 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

خدمات طبية بمختلف التخصصات وعقد ندوات تثقيفية خلال قافلتين بالبحيرة

محافظة البحيرة
محافظة البحيرة

قالت الدكتورة نهال بلبع  نائب محافظ البحيرة، إن وحدة السكان بمحافظة البحيرة بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم حمادة، نظمت قافلة سكانية شاملة بالوحدة الصحية بكفر بولين وذلك بمشاركة ممثلي الجهات الخدمية والتنفيذية بنطاق المركز والمحافظة تم خلالها تقديم خدمات طبية وعلاجية لـ 127 حالة بمختلف التخصصات.

وأضافت أن ذلك يأتي في إطار جهود محافظة البحيرة وخطتها في تكثيف عمل القوافل السكانية والطبية المجانية لتحسين الظروف المعيشية وتمكين مواطني القرى من الحصول على كافة الخدمات الأساسية والمقومات والاحتياجات وتخفيف الأعباء عن كاهلهم، وكذلك الاهتمام بمتابعة جميع الخدمات الصحية التي يتم تقدمها للمواطنين داخل جميع مدن وقرى محافظة البحيرة. 

قافلة طبية مجانية بمركز كوم حمادة 

وأكد الدكتور هانى جميعة وكيل وزارة الصحة بمحافظة البحيرة، أنه تم تقديم خدمات بيطرية حيث تم رش 250 رأس أغنام وأبقار بالإضافة إلى عقد ندوة حول الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان، ووخلال القافلة تم صيانة الأعمدة الكهربائية بنطاق القرية وتوفير سيارة اسطوانات غاز بسعر المستودع.

قافلة طبية مجانية بمركز بدر 

كما تم تنفيذ قافلة سكانية مماثلة بقرية منشأه ناصر بمركز بدر تم خلالها تقديم خدمات طبية لـ 85 حالة تنوعت ما بين باطنة وأطفال ونساء وخدمات تنظيم الأسرة،و  تم رش وتجريع 351 رأس أغنام وأبقار وجاموس بالإضافة إلى توزيع 60 اسطوانه غاز بسعر المستودع.

من ناحية أخرى، أكد الدكتور هانى جميعه وكيل وزارة الصحة بمحافظة البحيرة، أنه تم التوجيه بتكثيف القوافل الطبية المجانية الشاملة لجميع التخصصات المختلفة، مع القيام بعمل جميع الفحوصات اللازمة داخل جميع المستشفيات المركزية التابعة لوزارة الصحة بالبحيرة، وذلك من أجل المساهمة في الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية والعلاجية داخل جميع مدن وقرى محافظة البحيرة. 

قافلة طبية ببدر قافلتين بالبحيرة كوم حمادة مركز بدر البحيرة

مواد متعلقة

وكيل "صحة البحيرة" يناشد المواطنين بضرورة تلقي جرعات الوقاية من الأنفلونزا الموسمية

إزالة 25 حالة تعدٍ على أملاك الدولة خلال حملة مكبرة بقرى البحيرة

نائب محافظ البحيرة تقود حملة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية بدمنهور

خدمات طبية بمختلف التخصصات لعدد من المواطنين خلال قافلتين بالبحيرة

زراعة 27 ألف فدان من محصول بنجر السكر بالبحيرة

إزالة 38 حالة تعدٍ فى 9 مراكز بالبحيرة

التعرف على أول جثة من ضحايا حادث طريق "الإسكندرية الصحراوى"

تشكيل فريق من النيابة للتحقيق فى حادث احتراق 30 سيارة على الصحراوى

الأكثر قراءة

من هي داليا زيادة؟ وأبرز تصريحاتها الداعمة للاحتلال

نتنياهو أمام العاصفة.. مطالب إسرائيلية بقبول مقترح الهدنة وصفقة الفصائل الفلسطينية

خلافات الجيرة.. فنى يقتل جاره بطلق نارى فى المنيب

قمة عربية طارئة فى الرياض لبحث العدوان الإسرائيلى على فلسطين

محافظ شمال سيناء: وفّرنا شققًا سكنية غرب العريش للعالقين الفلسطينيين

نيفين الكيلانى تصل الغربية لتفقد مشروعات ثقافية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سيد أبو ليلة

سيد أبو ليلة يكتب: قتل الأطفال كوسيلة للبقاء في الغابة

محمد عبدالعزيز

ابني كمان وكمان

جلال حمام

سيناء.. بنية تحتية حديثة واستقرار وأمان

د هند جاد

فعلًا.. أنتِ فاشلة

ماجد حبته

إعادة تدوير هلاوس التهجير

وائل لطفي

الزحف على سيناء

إبراهيم داود

حاسم وواضح وصريح ونقى

محاسن السنوسي

"سيناء" نحميها بالتعمير.. ونفديها بأرواح الملايين إن لزم الأمر

صور

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

محطة تل أبيب

المزيد

شكرى ووزير خارجية "حكومة الظل" البريطانية يبحثان تطورات التصعيد فى غزة

مصر تدين بأشد العبارات الاستهداف الإسرائيلى اللا إنسانى لمخيم جباليا

وزير الخارجية ومفوض عام "أونروا" يبحثان تطورات الوضع فى غزة