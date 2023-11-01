خدمات طبية بمختلف التخصصات وعقد ندوات تثقيفية خلال قافلتين بالبحيرة

قالت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، إن وحدة السكان بمحافظة البحيرة بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم حمادة، نظمت قافلة سكانية شاملة بالوحدة الصحية بكفر بولين وذلك بمشاركة ممثلي الجهات الخدمية والتنفيذية بنطاق المركز والمحافظة تم خلالها تقديم خدمات طبية وعلاجية لـ 127 حالة بمختلف التخصصات.

وأضافت أن ذلك يأتي في إطار جهود محافظة البحيرة وخطتها في تكثيف عمل القوافل السكانية والطبية المجانية لتحسين الظروف المعيشية وتمكين مواطني القرى من الحصول على كافة الخدمات الأساسية والمقومات والاحتياجات وتخفيف الأعباء عن كاهلهم، وكذلك الاهتمام بمتابعة جميع الخدمات الصحية التي يتم تقدمها للمواطنين داخل جميع مدن وقرى محافظة البحيرة.

قافلة طبية مجانية بمركز كوم حمادة

وأكد الدكتور هانى جميعة وكيل وزارة الصحة بمحافظة البحيرة، أنه تم تقديم خدمات بيطرية حيث تم رش 250 رأس أغنام وأبقار بالإضافة إلى عقد ندوة حول الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان، ووخلال القافلة تم صيانة الأعمدة الكهربائية بنطاق القرية وتوفير سيارة اسطوانات غاز بسعر المستودع.

قافلة طبية مجانية بمركز بدر

كما تم تنفيذ قافلة سكانية مماثلة بقرية منشأه ناصر بمركز بدر تم خلالها تقديم خدمات طبية لـ 85 حالة تنوعت ما بين باطنة وأطفال ونساء وخدمات تنظيم الأسرة،و تم رش وتجريع 351 رأس أغنام وأبقار وجاموس بالإضافة إلى توزيع 60 اسطوانه غاز بسعر المستودع.

من ناحية أخرى، أكد الدكتور هانى جميعه وكيل وزارة الصحة بمحافظة البحيرة، أنه تم التوجيه بتكثيف القوافل الطبية المجانية الشاملة لجميع التخصصات المختلفة، مع القيام بعمل جميع الفحوصات اللازمة داخل جميع المستشفيات المركزية التابعة لوزارة الصحة بالبحيرة، وذلك من أجل المساهمة في الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية والعلاجية داخل جميع مدن وقرى محافظة البحيرة.