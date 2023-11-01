الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

بعد أيام من ذكراه الخمسين.. طه حسين في أربع دور نشر مصرية

طه حسين
طه حسين

حلت ذكرى عميد الأدب العربي طه حسين الخمسين منذ أيام، وطبقًا لحقوق الملكية الفكرية تصبح أعمال العميد متاحة لكل دور النشر، لكن هناك دور أدركت هذا الامر من قبل وحصلت على بعض الأعمال، فيما ينشر البعض الآخر باقي الأعمال خلال الفترة المقبلة، وهذه الدور كالتالي..

فى الذكرى الخمسين على رحيله.. أشهر كتب وروايات عميد الأدب طه حسين

الدار المصرية اللبنانية 

حصلت الدار المصرية اللبنانية على حقوق نشر كتب العميد، وأعلنت الدار مؤخرا عن طرحها للأعمال في الفترة المقبلة، وبالرغم من أن الدار حصلت على الحقوق منذ سنوات لكن هناك قضايا بين اللبنانية وإحدى جهات النشر والتي لم تنته بعد بشأن الحقوق.

قصور الثقافة

نشر جرجس شكري أمين عام النشر بقصور الثقافة قبل استقالته 21 عملا لطه حسين، وطرحت بالتزامن مع معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الماضية، وحققت الكتب مبيعات عالية جدا وحينها اقتنع الجميع انه كان هناك تعطشًا من القارئ المصري لقراءة العميد، خاصة وأن العديد من الاعمال لم تكن متاحة، فضلا عن قيمة طه حسين، زيادة إلى أن قصور الثقافة تطبع الأعمال بسعر مخفض وهو ما تسبب في نفاد الطبعات أكثر من مرة.

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بخط يده.. مذكرات سعد فخري عبدالنور محامي طه حسين

الهيئة المصرية العامة للكتاب

أعلنت الهيئة المصرية العامة للكتاب قبل أيام عن طبع 17 عملا لعميد الادب العربي طه حسين، بخلاف الـ 21 عملا الذين طبعتهم قصور الثقافة، وبالتالي يكون ام نشر عبر الهيئات الحكومية الخاصة بالدولة 38 عملا للعميد.

وكانت هيئة الكتب قد أعلنت عن مشروع “استعادة طه حسين"، الذي يقدَّم إلى القارئ العربي من خلال منهجية جديدة تنظر إلى طه حسين باعتباره مفكرًا وأستاذًا صاحب مدرسة فكرية وإبداعية ومعرِّبًا وواضعًا للمناهج التعليمية والتربوية.

فضلًا عن إعادة نشر أعماله الإبداعية في سلسلة "أدباء القرن العشرين" التي تعاود الصدور، فتم إصدار (5) عناوين أخرى من مؤلفات عميد الأدب العربي فيها، وهي: «الحب الضائع، وأديب، وجنة الشوك، والمعذبون في الأرض، ودعاء الكروان»، وتستكمل باقي الإصدارات على مدار الأشهر المقبلة.

نهضة مصر

تعمل نهضة مصر الآن على إصدار مجلد كامل يحتوي على الأعمال الروائية لعميد الأدب العربي طه حسين.

الأعمال الروائية لعميد الأدب العربي تبلغ 7 روايات تعمل الدار على توفيرهم في مجلد واحد، وذلك على غرار ما فعتله النهضة مصر مسبقًا مع أعمال كل من الكاتب الكبير يوسف إدريس، والكاتب الكبير يحيي حقي.

عميد الأدب العربي طه حسين حقوق طه حسين قصور الثقافة عميد الأدب العربى طه حسين

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