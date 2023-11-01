الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

تفاصيل إطلاق مرحلة جديدة من برنامج "المرأة تقود" في المحافظات

برنامج المرأة تقود
برنامج المرأة تقود

أطلقت الأكاديمية الوطنية للتدريب خلال الأسبوع الجاري، مرحلة جديدة من برنامج "المرأة تقود في المحافظات المصرية" في عدة محافظات، وذلك عقب الانتهاء من المرحلة الأولى لمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية؛ في ضوء خطة الأكاديمية الاستراتيجية ليعم البرنامج كافة محافظات الجمهورية، وهذا بالشراكة مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تحت مظلة "مدرسة المرأة للتأهيل للقيادة" من أجل تطوير وتنمية المهارات القيادية والإدارية للمرأة المصرية.

وانطلقت المرحلة الثالثة من البرنامج يوم الأحد الماضي، في محافظات الدقهلية والبحيره والشرقية والفيوم والإسكندرية، واستهدفت هذه المرحلة 200 متدربة من كل محافظة؛ ليتدربن على عدة محاور منها مهارات التواصل الفعال، ومهارات الإدارة الاستراتيجية، وإدارة التغيير، والتحديات الاقتصادية، وأيضًا مشاركة المرأة في الحياة الانتخابية والنيابية.

تنمية المهارات الشخصية والقيادية

وبدأت المرحلة الثانية من البرنامج يوم الأحد الموافق 22 أكتوبر الماضي، في محافظات البحيرة وكفر الشيخ ودمياط وبورسعيد، حيث يحتوي البرنامج التدريبي على محاور عدة تشمل المهارات الشخصية والقيادية، وإدارة المشروعات وريادة الأعمال والعمل الحر، إلى جانب محور بناء الدولة وقيام الأمم، والتوعية والتسويق وإدارة الموارد البشرية والمالية وتكنولوجيا المعلومات، وغيرها من المحاور.

الجدير بالذكر أن المرحلة الأولى من البرنامج قد انتهت في محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، يوم الخميس الموافق 12 أكتوبر، وقد اعتمدت الأكاديمية في تنفيذ البرنامج على منهجية التدريب الحديث بالاستعانة بورش العمل والأنشطة التدريبية المختلفة والحالات الدراسية.

ومن المقرر أيضًا أن تنطلق المرحلة الرابعة من البرنامج في محافظات قنا، المنيا، سوهاج، أسيوط يوم الأحد القادم الموافق 5 نوفمبر 2023.

عن برنامج المرأة تقود في المحافظات المصرية: 

يستهدف برنامج "المرأة تقود في المحافظات المصرية" السيدات المصريات في جميع محافظات الجمهورية.، كما يهدف البرنامج إلى تقديم العديد من الموضوعات والمحاور التدريبية التي تهتم بـ مفهوم إدارة التسويق والاتصالات التسويقية المعاصرة، وأيضًا التوعية بأهداف التنمية المستدامة والمحاور الرئيسية لرؤية مصر 2030.

متوافق مع أهداف رؤية الدولة للتنمية المستدامة

وجاء متوافقًا مع رؤية الدولة المصرية وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة في تنمية وتمكين المرأة، حيث صُمم البرنامج خصيصًا للسيدات في المحافظات المصرية؛ بغرض تمكينهم اجتماعيًا واقتصاديًا وسياسيًا؛ للمشاركة في البناء ودفع عجلة التنمية؛ فيعمل البرنامج على تنمية مهارات هؤلاء السيدات والاستثمار في تدريبهن ومنحهن فرص حقيقية للمشاركة، حيث يفتح آفاق التفكير المنطقي والإبداعي وصقل خبرات المتدربات ليصبحن أكثر تأثيرًا في أسرهن وعملهن ومجتمعاتهن.

أنشئت الأكاديمية الوطنية للتدريب بموجب قرار جمهوري أصدره السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في أغسطس 2017؛ لتكون قبلة التطوير والتعلم في مصر، ومنارة التنمية وقاطرة بناء الإنسان ونهضته بالعلم والمعرفة، على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.

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