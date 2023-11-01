الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

موعد مباراة الأهلي وصن داونز للعودة فى الدوري الإفريقى والقناة الناقلة

الأهلي وصن داونز
الأهلي وصن داونز

ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق مباراة النادي الأهلي، ويزداد التساؤل عن موعد مباراة الأهلي وصن داونز للعودة فى الدوري الأفريقى والقناة الناقلة عبر جوجل، حيث اختتم فريق الأهلي تدريباته الجماعية في ملعب مختار التتش أمس الثلاثاء، وفرض وجود حالة من التركيز على جميع اللاعبين، عقب شرح خطة اللعب والجمل التي ينوي تنفيذها خلال المباراة.

موعد مباراة الأهلي وصن داونز للعودة في الدوري الإفريقي

وتستعرض "الدستور" في هذه السطور القادمة موعد مباراة الأهلي وصن داونز في نصف نهائي الدوري الأفريقي، والقنوات الناقلة، ونتيجة مباراة الذهاب.

يستعد فريق الأهلي لمواجهة فريق صن دوانز فى تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الأربعاء، في استاد القاهرة الدولى بإياب نصف نهائي دوري السوبر الأفريقي.

نتيجة مباراة الذهاب بين الأهلى وصن داونز

قدم النادي الأهلي مباراة متواضعة أمام فريق صن داونز الجنوب أفريقي باللقاء الذى جمعهما في يوم الأحد الماضي، باستاد لوفتوس بذهاب نصف نهائي بطولة الدوري الأفريقي في كرة القدم، وسجل ثابيلو ماسيكو هدف صن داونز بالدقيقة 53، لكي ينتظر الفريقان حسم التأهل لنهائى البطولة فى مباراة الإياب.

القناة الناقلة في مباراة الأهلي وصن داونز

وأعلنت مجموعة قنوات أون تايم سبورتس عن حصولها بشكل رسمي على الحقوق الكاملة لنقل مباريات الدوري الأفريقي وذلك بمشاركة النادي الأهلي، وتكون بجانب قنوات أبو ظبى الرياضية.

وتخطى نادي الأهلي عقبة سيمبا التنزاني بنتيجة ( 3/3 ) وتكون بمجموع المباراتين، وبفضل قاعدة الهدف في خارج الأرض بهدفين عقب التعادل ذهابا 2/2 بدار السلام والتعادل 1/1 في محافظة القاهرة.

بينما قد تخطي صن دوانز عقبة فريق بترو أتلتيكو الأنجولي وتكون بهدفين بدون في مجموع المباراتين، عقبما فاز ذهابا بهدفين دون رد بأنجولا وتعادل سلبيا إيابا فى بريتوريا.

مواجهات نادي الأهلي وصن داونز

وتكررت كثيرًا مباريات فريقي الأهلي وصن داونز، حيث إن يكون وقوع الثنائى بمجموعة واحدة كان سمة آخر 4 سنوات وتكون على صعيد دوري أبطال إفريقيا.
 

موعد مباراة العودة بين الأهلي وصن داونز بالدوري الإفريقي والقنوات الناقلة

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توقيت مباراة الأهلي وصن داونز في الدوري الإفريقي والقنوات الناقلة
 والتقى النادي الأهلي مع فريق صن داونز فى 15 مباراة فاز بطل مصر بخمسة لقاءات وتعادل فى مثلهم، وفاز بطل جنوب أفريقيا بخمسة مباريات.

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