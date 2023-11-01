الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

مجلس أمناء النوبارية يطالب بتشديد الرقابة على المخابز وغلق مركز الدروس الخصوصية

مجلس أمناء النوبارية
مجلس أمناء النوبارية

عقد الدكتور أحمد إسماعيل جبر، رئيس جهاز مدينة النوبارية الجديدة ، اجتماعًا موسعًا بمجلس أمناء جهاز مدينة النوبارية الجديدة بحضور رئيس مجلس الأمناء ومديري الجهات الخدمية ومديري الإدارات التنفيذية بالجهاز، وذلك لمناقشة العديد من المحاور الهامة والتنموية التي تهدف لتوفير كل احتياجات المواطنين وفقًا لتعليمات وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والسلطة المختصة بأهمية دور التنمية بالمدينة.  

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واستهل الدكتور أحمد إسماعيل الاجتماع بالوقوف دقيقة حدادًا على شهداء فلسطين، وكذا الوقوف حدادًا على شهداء حادث الطريق الصحراوي، وبدأ الاجتماع بمناقشة الموضوعات المتعلقة بالتموين والصحة والتربية والتعليم والطب البيطري. 

تشديد الرقابة على المخابز والالتزام بوزن رغيف العيش 

بدأ مجلس أمناء مدينة النوبارية الجديدة بمناقشة وكيل أول وزارة التموين بالبحيرة بضرورة التشديد على الرقابة على مواصفات رغيف الخبز المدعم والفينو، بالإضافة إلى تشديد الرقابة على المخابز السياحية والعيش للالتزام بالوزن والسعر المعلن.

كما ناقش مجلس أمناء المدينة وكيل أول وزارة الصحة بالبحيرة عن الخدمات التى تقدمها مستشفى النوبارية، وما تم من إجراءات تخص حادث الطريق الصحراوى. 

 

محاور التربية التعليم وغلق مركز الدروس الخصوصية 

حاور مجلس أمناء مدينة النوبارية الجديدة عمداء كليتى التربية النوعية والحاسبات والمعلومات بالمدينة حول أهمية مدى انتظام الدراسة مع بداية العام الدراسي الجديد، كما شملت المائدة المستديرة وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالبحيرة فى الإجراءات الخاصة بغلق مركز الدروس الخصوصية غير المرخصة بالمدينة. 

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