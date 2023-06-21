"جبر" يشهد اجتماع مجلس أمناء مدينة النوبارية الجديدة

شهد الدكتور أحمد إسماعيل جبر، رئيس جهاز مدينة النوبارية الجديدة، اليوم الأربعاء، اجتماع مجلس امناء الجهاز، لمناقشة 3 ملفات هامة ابرزها الصحة والتموين وتليها الثقافة، بحضور رئيس مجلس الامناء وأعضاء المجلس و حضور الدكتور هاني جميعي وكيل وزارة الصحة بالبحيرة ووكيل وزارة الثقافة بالبحيرة و مديري الجهات الخدمية ومديري الادارات التنفيذية بالجهاز.

ملف الصحة

وناقش رئيس الجهاز، مع وكيل وزارة الصحة، آخر التطورات بخصوص المستشفي العام وتوفير الاحتياجات البشرية والتقنية للمستشفي وناقش بان وزارة الصحة تسعي جاهدة لتوفير جميع احتياجات المستشفى العام حيث تم توفير جهاز telemedicine وهو خاص بالتشخيص عن بعد لحل مشكله توفير الاستشاريين الطبيين بالمستشفي وسرعة البت في معالجة حالات الطوارئ.

واكد انه جاري توفير جهاز قسطرة لاول مرة في المستشفيات الحكومية بالبحيرة وجهازي اشعة رنين مغناطسيي حيث سيكون له تاثير كبير علي جميع المستشفيات بالمحافظة.

كما صرح ان وزارة الصحة بالبحيرة تضع توفير جهاز الاشعة المقطعية بالنوبارية كاولوية لما له من تاثير كبير علي سرعة تشخيص الحالات الطارئة والحوادث.

واكد رئيس جهاز مدينة النوبارية الجديدة انه تم تكليف عدد 45 طبيب كاكبر عدد تكليف جاري استلام اعمالهم خلال الفترة المقبلة.

ونوه علي بدء توسعة وحدة الغسيل الكلوي بواقع عدد ٨ اجهزة جديدة وغرفة للتدخلات الكلوية لتركيب القسطرة الكلويه بمشاركة جميعات المجتمع المدني.

وأشاد رئيس الجهاز، بدور مديرية الصحة بالبحيرة رغم التحديات والصعوبات التي تواجههم وان جهاز المدينة يقدم كام الدعم لرفع الخدمات الصحية بالنوبارية.

وناقش الاجتماع، سبل توفير الخبز المدعم لتغطية احتياجات النوبارية، وأكد مدير إدارة التموين أنه بصدد إصدار التراخيص اللازمة لتشغيل الافران المتوقفة.