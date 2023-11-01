الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الدكتور على جمعة: سيناء أرض مقدسة لدينا

الدكتور علي جمعة
الدكتور علي جمعة

قال فضيلة الشيخ الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن سيناء من المواطن التي ذكرت في القرآن الكريم، مستشهدًا بقوله تعالى: (وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ)، لافتًا إلى أن جبل الطور هو الذي تجلى فيه الله سبحانه وتعالى على سيدنا موسى عليه السلام وهو في سيناء. 

وأضاف الدكتور علي جمعة، خلال لقائه ببرنامج "مساء dmc" الذي يقدمه الإعلامي أسامه كمال عبر قناة dmc، أن مصر ذكرت في القرآن الكريم  خمس مرات، ولا يوجد بلد ذكرت باسمها  في القرآن مثل مصر، كما أنها ذكرت أكثر من 30 مرة من خلال استخدام أسماء الإشارة "تلك، وهذه" في إشارة إلى مصر، ومن ضمنهم طور سيناء.

وأشار إلى أن ابن حجر العسقلاني يتحدث عن طور سيناء، بأن جبريل عليه السلام في رحلة الإسراء، أمر النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن ينزل في هذه البقعة، فنزل بها النبي وصلى ركعتين في الطور، ودله جبريل بأن هذا هو الموطن الذي خاطب فيه الله سبحانه وتعالى، موسى عليه السلام وتجلى عليه، وبالتالي أصبح النبي محمد صلى الله عليه وسلم قد زار هذا المكان، معقبًا: "لن نتركها ولا نستطيع أن نتركها لأنها أرض مقدسة لدينا، فالمسجد الأقصى مقدس وطور سيناء مقدس والكعبة الشريفة مقدسة". 

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