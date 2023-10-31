مواطن: الرئيس السيسى وضع خطة طموحة لتنمية وتعمير أرض الفيروز (فيديو)

حرصت الدولة على تحقيق التنمية الشاملة والحقيقية وفقًا لاستراتيجية الدولة لتنمية سيناء وتحقيق نهضة تنموية قومية شاملة على أرض الفيروز، والاهتمام بحياة المواطن ضمن خطة الدول في بناء الإنسان المصري والقضاء علي الإرهاب بشكل كامل.

وفي هذا السياق، قال مصطفي الزيات: "تنمية سيناء أصبحت على رأس أولويات الدولة والقيادة السياسية، في سبيل وضعها على خارطة التنمية الشاملة والاستثمار، ضمن خطة طموحة وغير مسبوقة لتعمير أرض الفيروز".

وأضاف المواطن مصطفى الزيات في تصريحات لـ"الدستور"، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي جعلها منطقة جاذبة للمستثمرين والسكان وربطها بالدلتا والمحافظات، وذلك عن طريق تنفيذ مشروعات قومية وتنموية عملاقة تضمنت إنشاء مناطق ومجمعات صناعية وزراعية وتعدينية.

وبدأ الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، زيارة موسعة لمحافظة شمال سيناء، يصاحبه كل من الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، كما يرافقه وفد من أعضاء مجلس النواب، ورؤساء الأحزاب السياسية، وعدد كبير من القيادات الإعلامية البارزة.

وكان في استقبال الدكتور مصطفى مدبولي، اللواء محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، واللواء أركان حرب محمد ربيع، قائد الجيش الثانى الميدانى، وعدد من قادة القوات المسلحة، وشيوخ وعواقل قبائل سيناء، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

واستهل رئيس مجلس الوزراء الزيارة، بلقاء موسع مع شيوخ وعواقل سيناء بمقر الكتيبة 101 بمدينة العريش، بحضور عدد من قادة القوات المسلحة وعدد من الإعلاميين والفنانين.

وأكد رئيس مجلس الوزراء، أن مصر ضد أى استهداف للمدنيين من أى جانب، وضد سقوط أى ضحايا من المدنيين الأبرياء.

وأضاف خلال مؤتمر صحفى من أمام معبر رفح: "مع هذه الأزمة غير المسبوقة في قطاع غزة ندعو العالم أن يدين سقوط الضحايا من كل جانب، فلا توجد أفضلية أو ميزة لجانب على آخر.. نحن ضد سياسة العقاب الجماعي ضد سكان غزة".

تابع رئيس الوزراء: "من أول لحظة مصر تتحرك على كل المستويات بدءًا من القيادة السياسية وكل أجهزة الدولة تعمل على حل هذه الأزمة الإنسانية غير المسبوقة التى يتعرض لها سكان القطاع الأبرياء من حجم دمار وضحايا كثر".