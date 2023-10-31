الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظ شمال سيناء يكشف مصير الفلسطينيين الذين يدخلون مصر للعلاج بعد شفائهم

محافظ شمال سيناء
محافظ شمال سيناء

كشف الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، عن مصير الفلسطينيين الذين يدخلون مصر للعلاج، بعد علاجهم، قائلًا: "إنه ستتم عودة مصابي غزة مرة أخرى بعد شفائهم في المستشفى الميداني".

لا توطين لأي فلسطيني في مصر

وأضاف الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، عبر قناة صدى البلد، أن مستشفى العريش تقدم العلاج الجامعي وخدمات على أعلى مستوى، لافتًا إلى أنه تم تجهيز عدد من الأسرّة لقضاء فترة نقاهة للمرضى بعد شفائهم.

وأوضح أنه يوجد 750 فلسطينيًا عالقًا داخل مصر، متابعًا: "قمنا بتوفير أماكن لإقامتهم ووجبات جاهزة".

وأشار محافظ شمال سيناء، إلى أن الفلسطينيين العالقين في مصر سيعودون مرة أخرى إلى قطاع غزة بعد فتح المعبر، مؤكدًا أنه لا يوجد توطين لأي فلسطيني في مصر. 

 

فلسطين شمال سيناء أحمد موسى مصابي غزة محافظ شمال سيناء

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