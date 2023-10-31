الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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محافظ شمال سيناء يكشف تفاصيل استقبال المصابين من غزة لتلقى العلاج بالمستشفيات الميدانية

رسائل رئيس مجلس الوزراء
رسائل رئيس مجلس الوزراء

قال الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، إن رسائل رئيس مجلس الوزراء اليوم، الدكتور مصطفى مدبولي هي امتداد لتوجيهات الرئيس السيسي بشأن تنمية سيناء. 

وأضاف شوشة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسؤوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، عبر قناة "صدى البلد"، أن الشعب المصري لم ولن يقبل بتهجير الشعب الفلسطيني.

وأوضح أن المستشفيات الميدانية في الشيخ زويد جاهزة لاستقبال المصابين، لافتًا إلى أنه سيتم علاج المصابين العابرين من معبر رفح بالمستشفيات الميدانية، والتي تم إنشاؤها من أجل رفع القدرات والإمكانيات داخل محافظة شمال سيناء. 

وأشار إلى أنه سيتم علاج عدد من الحالات المصابة القادمة من غزة بالمستشفيات الميدانية والحالات الأخرى بمدن القناة، لافتًا إلى أن المستشفى الميداني بالشيخ زويد جاهزة لاستقبال 50 حالة فقط. 

فلسطين غزة المستشفى الميداني المستشفيات الميدانية الشيخ زويد

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