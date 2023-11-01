الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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عارف العكور: الأيدى التى حاربت الإرهاب اليوم تبنى وتعمر فى سيناء

عارف العكور
عارف العكور

وجه عارف العكور، أحد مشايخ سيناء، الشكر للجيش المصري والشرطة وأبناء سيناء والذين كانوا في خندق واحد لمحاربة الإرهاب، مؤكدًا أن الماضي كان بمثابة كابوس ولكن مع قيادة الرئيس السيسي استطاع أن يخرج البلاد من عنق الزجاجة.

وأضاف، خلال تصريحاته لقناة "إكسترا نيوز"، أن سيناء اليوم خالية تمامًا من الإرهاب واليد التي كانت تحارب الإرهاب اليوم تبني وتعمر، مؤكدًا أن سبب انتشار الإرهاب في سيناء قديمًا هو إهمالها وكونها أرضا خصبة ليترعرع فيها.

تعلمنا من أخطاء الماضي

وأشار إلى أن ثغرة الدرفسوار استغلتها إسرائيل لأنها كانت خالية، أما اليوم فتعلمنا من أخطاء الماضي وتوجد عجلة تنمية حقيقية الآن.

وأكد أن سيناء بخير لولا أرواح الشهداء والأبطال لما عشنا هذه اللحظة اليوم.

عارف العكور الإرهاب سيناء تعمر تحارب الإرهاب الرئيس السيسي محاربة الإرهاب

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