الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

200 طفل من أبناء المحافظات الحدودية فى ضيافة متحف النصر ببورسعيد

ابناء المحافظات الحدودية
ابناء المحافظات الحدودية

استقبل متحف النصر ببورسعيد، 200 طفل من أبناء المحافظات الحدودية، ضمن الجولات التثقيفية بالأسبوع الثقافي السابع والعشرين بمشروع "أهل مصر"، المقام برعاية الدكتورة نيڤين الكيلاني وزيرة الثقافة، والذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، تحت شعار "يهمنا الإنسان" حتى 3 نوڤمبر المقبل.

وخلال الجولة التفقدية داخل المتحف، تعرف الأطفال على أهم مقتنياته، وصور الشهداء، كذلك القاعات الموجودة به والواقعة على مساحة تبلغ حوالي 784 متر مربع، وتم تخصيصها لعرض صور كفاح شعب المدينة الباسلة، ومنها "قاعة البحر" والمعروفة بالجناح الأيمن وتضم عددا من المقتنيات النحتية والخزفية ومجموعة من اللوحات المعبرة عن تاريخ بورسعيد وانتصار إرادة الشعب ضد قوى العدوان.

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وهناك أيضا الجناح الأيسر "قاعة التاريخ" وفيها تعرف الأطفال على أهم المعلومات التاريخية لأبطال المقاومة الشعبية عام 1956، ومنهم طاهر مسعد، محمد حمد الله، والبطل علي زنجير سائق العربة التي قامت بالقبض على الضابط البريطاني أنطوني مورهاوس، كما شاهد الأطفال الديوراما الموجودة بالقاعة (أجهزة مصغرة لتجسيد الواقع) والخاصة بكل من ضرب أول معول لقناة السويس، افتتاح قناة السويس، العدوان الثلاثي، إغراق المدمرة إيلات، أحداث حرب أكتوبر.

وخلال الجولة التي جاءت برفقة لاميس الشرنوبي وكيل وزارة الثقافة، والمشرف التنفيذي لمشروع أهل مصر، والمخرج أحمد السيد عضو اللجنة العليا والمشرف العام للمشروع، تفقد الطلاب بهو المتحف الذي يشتمل على مجسم للشهيد عبد المنعم رياض، و"قاعة القارب" التي تتميز بوجود 4 مداخل وأرضية متدرجة تسمح بعرض الأعمال ثلاثية الأبعاد، واستضافة الندوات والمعارض الفنية من أشهرها "بينالي بورسعيد" في دورته الثامنة والذي أقيم عام 2009 بالتعاون بين الهيئة العامة لقصور الثقافة وقطاع الفنون التشكيلية.

كما تعرف الأطفال على تاريخ المتحف وسبب تسميته بمتحف " ناصر 56" وذلك نظرا لافتتاحه في عهد الزعيم الراحل جمال عبد الناصر عام 1959، في حفل شعبي كبير بحضور كافة طوائف الشعب المصري.

وبرفع شارة النصر حرص الأطفال في ختام جولتهم على التقاط الصور التذكارية أمام النصب التذكاري المعروف بالمسلة الذي يتوسط حديقة الشهداء الواقعة أمام مبنى المحافظة.

مشروع "أهل مصر" أحد أهم مشروعات وزارة الثقافة، المقدم لأبناء المحافظات الحدودية: شمال وجنوب سيناء، أسوان، الوادي الجديد، البحر الأحمر ومطروح، بهدف الحفاظ على الهوية الثقافية، وتعزيز قيم الانتماء والولاء للوطن من خلال التوعية بتاريخه وتراثه وثقافاته وفنونه.

وتنظم فعاليات الأسبوع الثقافي الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة الدكتورة حنان موسى، وبالتعاون مع إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبد الله، وفرع ثقافة بورسعيد برئاسة الدكتورة چيهان الملكي.

ابناء المحافظات الحدودية
ابناء المحافظات الحدودية
ابناء المحافظات الحدودية
ابناء المحافظات الحدودية
ابناء المحافظات الحدودية
ابناء المحافظات الحدودية
ابناء المحافظات الحدودية
ابناء المحافظات الحدودية
متحف النصر ببورسعيد 200 طفل أبناء المحافظات الحدودية نيڤين الكيلاني وزير الثقافة الهيئة العامة لقصور الثقافة

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